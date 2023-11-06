Скромное обаяние Советов: что тайком делали зимой и осенью с дачами в СССР Оглавление Зимний съём Съёмки кинокартин Локация для Нового года Дом свиданий Подсобное хозяйство на дачке Пасека на даче Настоящая звероферма Отнюдь не все жители СССР были бескорыстны. Некоторые зарабатывали буквально на всём, даже на даче. Официально делать это запрещалось, поэтому многое происходило втихую, почти тайком. 34495 34495 Творческая интеллигенция или их знакомые зарабатывали, сдавая дачи советским "киношникам" под съёмочные площадки. Обложка © "Джентльмены удачи", режиссёр Александр Серый, сценарист Георгий Данелия / Kinopoisk.ru

Зимний съём

Весьма недурно зарабатывали владельцы дач в Подмосковье и под Ленинградом, сдавая их на зимний период другим горожанам. Например, этим промышляли дачники посёлка Солнечное Ленинградской области. Дома здесь были довольно холодными, типовыми, тёплых полов и потолков не было. Зато в каждом доме стояли большие печки. Их жарко топили вечером, так что температура достигала 30 градусов, а к утру помещения охлаждались до 15 градусов.

Весьма недурно зарабатывали владельцы дач в Подмосковье и под Ленинградом, сдавая их на зимний период другим горожанам. Фото © Wikimedia / Nickolas Titkov

Тем не менее у горожан и их детей оставались самые лучшие воспоминания о зиме, проведённой за городом. Ведь выехать за границу на отдых тогда удавалось единицам. И даже такой дачный отдых с прогулками и лыжами был настоящим счастьем для людей. А кому-то он служил источником дополнительного дохода. Цены были разные: от 60 рублей и до 800 рублей за три месяца. Всё зависело от места, самой дачи — она могла напоминать дворец и находиться на огромном участке. Многое зависело от владельца и от возможностей арендатора.

Например, знаменитый режиссёр-мультипликатор Юрий Норштейн в течение многих лет снимал дачу у одной и той же семьи на 45-м километре по Калужскому направлению в Красной Пахре. В 1974 году он платил в месяц 40 рублей, а к 1985 году цена поднялась до 100 рублей.

Съёмки кинокартин

Творческая интеллигенция или их знакомые зарабатывали, сдавая дачи советским "киношникам" под съёмочные площадки. Например, в кинокартине "Джентльмены удачи" съёмки "профессорской дачи" происходили на самом деле на даче оператора "Мосфильма" Георгия Куприянова. Двухэтажная дача находилась в Серебряном бору и своим антуражем прекрасно подходила на "роль" дачи профессора археологии. Многие до сих пор рассматривают её интерьер от кадра к кадру и сокрушаются, что "не побывали" на втором этаже.

Кстати, Куприянов снял свою собственность дважды: повторно его дача появилась в картине "Смерть на взлёте" 1982 года. В доме оператора по сюжету фильма жил агент иностранной разведки Бейн.

Съёмки "профессорской дачи" происходили на самом деле на даче оператора "Мосфильма" Георгия Куприянова. Фото © "Джентльмены удачи", режиссёр Александр Серый, сценарист Георгий Данелия / Kinopoisk.ru

Фильм 1973 года "Дача" тоже снимали на натуре. По некоторым данным, съёмочной площадкой для кинематографистов послужила дача и её окрестности в СНТ "Борьба", расположенном на станции "Турист" Савёловской железной дороги.

Конечно, всё это делалось не бесплатно — хозяевам платили за беспокойство и аренду помещения и интерьера. О суммах можно лишь догадываться — она зависела от продолжительности съёмок и от того, как именно использовалось помещение. Ведь интерьер домика могли и повредить.

Кстати, советские дачи продолжали приносить доход и после развала СССР. Например, в конце 1990-х годов клип певицы Алсу на песню "Зимний сон" снимался на обветшавшей даче знаменитой советской звезды Любови Орловой. Дачу для съёмок режиссёру клипа предоставил внук звезды советского кино Григорий.

Локация для Нового года

Ну разумеется, многие городские жители даже в СССР хотели на Новый год романтики и с удовольствием уезжали на дачи. Фото © ТАСС / Виктор Будан, Валентин Кунов

Ну разумеется, многие городские жители даже в СССР хотели на Новый год романтики и с удовольствием уезжали на дачи — встречать праздник среди зимы. Те, у кого дачи не было, снимали их буквально на несколько дней. За такую аренду приходилось отдавать дороже, иногда цена вопроса доходила до пятидесяти, а иногда и до ста рублей. Ведь дачу снимали для гулянки, а во время неё разное могло случиться. Но дело того стоило. Владелец дачи клал в карман крупную купюру, а компания молодых мажоров отправлялась встречать Новый год подальше от родительских глаз.

Дом свиданий

Вопрос: "Где можно уединиться?" — ребром стоял у многих влюблённых пар в Стране Советов. В гостиницы не пускали, если не было печати в паспорте, пустых квартир в те годы почти не было. Дома всегда кто-то находился: сёстры, бабушки, родители. Заниматься экстремальным сексом на природе был готов не каждый — большинству хотелось соединить романтику леса и безопасность загородного дома.

Дача Пастернака. Фото © ТАСС / Артем Геодакян

Поэтому дача друзей становилась палочкой-выручалочкой. Разумеется, владельцы домиков за городом были ушлыми и за такую услугу брали деньги. Это было ещё более опасным, чем сдавать дачу в аренду. В последнем случае могли просто оштрафовать, а тут ещё и обвинили бы в организации притона. Особенно если парочек было несколько. Но с другой стороны, деньги передавались с глазу на глаз и всё оставалось между однокурсниками, одногруппниками или знакомыми. Дело это было, конечно, рисковое, ведь настоящими владельцами дачи оставались родители молодых людей, которые могли неожиданно нагрянуть из города.

Подсобное хозяйство на дачке

Ну и, конечно, не следует забывать, что многие советские дачники рассматривали дачу как место для дополнительного заработка. Они держали кур, гусей, кроликов. Осенью их забивали и сбывали на рынке, как тогда говорили, втридорога. Часть, впрочем, они были обязаны сдать в заготконтору.

Начиная с 1977 года в СССР на садовых участках в Российской Федерации разрешалось содержать до пяти маток кроликов с приплодом, в Украинской СССР — до десяти маток, а в Грузинской СССР — до 20 маток с приплодом. Даже пять крольчих давали большое потомство, и умельцы сдавали государству осенью по 500–600 килограммов крольчатины. Можете представить, какой доход имели садоводы в Грузии!

Советский дачник в РФ и на Украине имел право держать 20 голов домашней птицы, а в Азербайджане — 40 голов. Фото © ТАСС / Эдгар Брюханенко

Кроме того, советский дачник в РФ и на Украине имел право держать 20 голов домашней птицы, а в Азербайджане — 40 голов. Республики, кстати, сами определяли нормативы. 40 откормленных гусей к чьему-то новогоднему столу — хороший прибавок к зарплате.

Пасека на даче

Кроме того, дачники держали улья и продавали мёд. В Российской Федерации официально позволялось держать до пяти пчелиных семей, на Украине — до десяти. В хороший год один улей мог дать до ста килограммов мёда. На рынке мёд продавали по четыре-пять рублей за килограмм или чуть дешевле отдавали скупщикам. Даже при условии, что часть мёда следовало сдавать в заготконтору по фиксированной цене, заработок получался ощутимым.

В хороший год один улей мог дать до ста килограммов мёда. На рынке мёд продавали по четыре-пять рублей за килограмм. Фото © ТАСС / Владимир Зинин

Настоящая звероферма

Да что там ульи! Некоторые умудрялись разводить на даче нутрий! В РФ, Белорусской ССР, Украинской ССР, Узбекской ССР и Казахской ССР дачник мог вполне официально держать звероферму в пять "маток" с приплодом — нормативы были такие же, как и для кроликов. Бизнес был круглогодичным. За год каждая самка давала 10–18 щенков.

В СССР были востребованы не только шкурки, из которых шили шапки и шубы, но и мясо зверьков. В 1980-х годах власти даже обратили внимание на эту, как им казалось, огромную проблему: дачники начали зарабатывать! И обложили их налогом. Теперь они были обязаны сдавать нутрий государству по фиксированной цене в 2.50 за килограмм живого веса. На рынке цена была минимум в два раза выше.

В РФ, Белорусской ССР, Украинской ССР, Узбекской ССР и Казахской ССР дачник мог вполне официально держать звероферму в пять "маток" с приплодом. Фото © ТАСС / Иосиф Будневич

Кроме того, дачников обязали платить налог с дохода. С суммы от 361 до 480 рублей платили 31 рубль плюс 20% с суммы, превышающей 360 рублей. А с дохода от 841 рубля до 1200 рублей платили уже 159 рублей 60 копеек плюс 37,5% с суммы выше 840 рублей. Со своей стороны государство обязалось давать дачникам комбикорм, однако его оказалось так мало, что народ буквально взвыл и отказался разводить нутрий. Особо упёртые, впрочем, делали это скрытно, продолжая выращивать по 30–40 зверьков "для своих нужд", и шили жёнам и дочерям шубки, шапки и жакеты.

Авторы Майя Новик