Что скажут о характере женщины цветы-многолетники в саду Чтобы узнать о характере женщины, следует присмотреться к многолетним цветам на клумбах в её саду. Именно они откроют любопытному взгляду то, что обычно женщины стараются не показывать посторонним. 30 сентября, 22:41 Что скажут о характере женщины цветы-многолетники в саду. Обложка © Shutterstock

Марьин корень

Страсть и подавленная сексуальность — вот что скрывают любительницы диких пионов. Каждая из них имеет в прошлом какой-то секрет, о котором никогда никому не расскажет. Даже в порыве откровенности. Даже если выпьет лишнюю рюмку. А если вы будете настаивать — без сожаления выгонит вас прочь, потому что секреты должны оставаться секретами.

Марьин корень, или пион уклоняющийся. Фото © Shutterstock

Но это то, что в глубине. В быту такие женщины обычно дружелюбны, энергичны, всегда угостят вас самыми лучшими томатами или перцами из своей теплицы, дадут семена многолетников или обрадуют отростками сирени. Наконец, они с удовольствием напоят вас диковинным чаем с травами и будут любезны в беседе. Но только не просите срезать вам пионов. Не даст — ни просто так, ни за деньги. Потому что убивать красоту она никому не позволит! Пусть эта красота и облетит через несколько дней. Ведь каждый день у женщины — это целая жизнь. Особенно на даче.

Ирисы

Несмотря на то что любительницы ирисов обожают притворяться тургеневскими девушками и с томным видом листать в саду томики поэзии или ходить гулять по тёмным бунинским аллеям, не спешите думать, что перед вами — нежные и трепетные создания. Эта тургеневская девица может вас удивить недюжинной силой и выносливостью. И если кто попробует измять её голубые ирисы, он тут же узнает, что такое женский гнев!

Голубые ирисы. Фото © Shutterstock

На самом деле эти дамы — активные, энергичные особы, способные постоять за себя, за семью и даже за мужа. Они могут успешно руководить большими и маленькими коллективами и не прекращают работать дома, меняя офисный костюм на робу садовода или кухонный фартук. Всё в их руках спорится: бисквиты, как и положено, поднимаются, дети растут, ирисы цветут. И всё вроде бы хорошо, но иногда увидит барышня, как колышет ветер крупные, зелёные листья ирисов, как трепещут её любимые цветы — и замрёт надолго. И о чём она думает в это время — никому не скажет. Наверное, мыслями она в этот момент находится в тех тёмных аллеях.

Астильба

Астильбу недаром считают королевой затенённого сада. Главной чертой её хозяйки будет скрытность, сдержанность. Она не бросится к вам на шею с пылкими признаниями в чувствах или рассказами о самом откровенном. Узнавать её гости будут весьма постепенно и даже не по её словам и рассказам, а по поступкам.

Астильба. Фото © Shutterstock

Ещё одна черта любительниц астильбы — это склонность к тихим застольям без песен и музыки. Разговор здесь будет идти о важных вещах: о цветах в саду, о стихах Бориса Рыжего, о конфликте между академической живописью и импрессионизмом или достоинстве одной-единственной картины Кен Хонг Лунга.

Чтобы узнать даму как следует, вам придётся провести много вечеров в её обществе, и может оказаться так, что и через месяцы она останется для вас вещью в себе, наглухо закрытой шкатулкой. Что внутри? Быть может, россыпи жемчугов, а может быть, просто несколько веточек горькой полыни? Поди разбери.

Космея

Спокойствие и осознание силы и собственной нужности — вот основные черты владелицы неприхотливой и робкой космеи. Ей чужды вычурность и манерность. Если вы ей не нравитесь, она так вам и скажет. И даже уточнит, чем именно. Потому что ещё одна её черта — это почти мужская прямолинейность.

Космея, или космос. Фото © Shutterstock

Женщина, у которой в саду цветёт космея, всегда чем-то занята и редко к кому-нибудь обращается за помощью. Она и в лес сама сходить может, и кадки сама передвинет, и варенья на всю семью наварит.

Есть, правда, подозрение, что за внешним спокойствием будет скрываться тонкая и чувствительная натура. Но это всего лишь подозрение. Внутрь такая женщина пустит лишь того, кому абсолютно доверяет. Вы уверены, что входите в круг доверенных лиц? Если нет, то и не лезьте. А если вам нужна помощь — смело обращайтесь. Вам не откажут.

Аквилегия

Считается, что любительницам аквилегии не хватает энергии. Они подолгу спят, медленно просыпаются, долго приходят в себя, стараются взбодрить себя по утрам чашечкой кофе, а вечером, наоборот, успокоить травяным чаем. Они подолгу обдумывают всё, что случилось с ними за день, по много раз повторяют про себя реплики, услышанные от других.

Аквилегия, или водосбор. Фото © Shutterstock

Эти женщины пугливы. По вечерам они обязательно проверяют, заперта ли калитка или дверь. Они по несколько раз на дню звонят близким, стараясь убедиться, что с ними всё в порядке. Стоит кому-нибудь задержаться на полчаса, как владелицу аквилегии охватывает настоящая паника.

Очень часто такие особы прибегают к помощи магических предметов и всерьёз увлекаются ими, собирая целые коллекции. Но самые стойкие находят спасение в физическом труде: он отвлекает их от мыслей и даёт приятную усталость.

Ландыши

Дамы, чьи грядки заросли ландышами, всегда себе на уме. Отношения с мужчинами заводят, исходя если не из выгоды, то из пользы. Всегда тщательно обдумывают свои слова и поступки и взвешивают чужие. Отношения с соседями осторожные: как бы не отсыпать им лишней соли. Щедрость — не их конёк. Они бережливы, но осуждать их не стоит. Просто в материальном отношении им немного не везёт — и денег всегда чуть-чуть не хватает. Поэтому приходится вертеться: и цветы продать, если попросят, и ведро томатов дальней родне отвезти — за деньги, разумеется. И смородину по объявлению выгодно продать. А вы как хотели? Это жизнь.

Ландыши. Фото © Shutterstock

Дороникум

Женщины, которые любят яркие дороникумы, стремятся к тому, чтобы в жизни было много удовольствия при минимуме энергетических затрат. Им всегда хочется, чтобы завтрашний день не был похож на вчерашний, но сил совершить какие-то серьёзные перемены у них нет. Поэтому вместо капитального ремонта они довольствуются покупкой готовых штор, вместо семейного застолья — чаепитием с тортом, а вместо поездки на море — походом выходного дня на ближайшую опушку.

Но всё это приносит им радость: шторы будут прекрасно пошиты, торт получится вкусным, а на опушке все станут играть в бадминтон, жарить шашлыки и с удивлением слушать истории, которые будет рассказывать, казалось бы, такая неутомимая хозяйка. Хозяйка, конечно, утомится от всего этого к вечеру, но с утра снова будет думать о том, как изменить мир хотя бы в пределах одной дачи.

Дороникум. Фото © Shutterstock

Тюльпаны

Поклонница тюльпанов обожает разнообразие. В её гардеробе много ярких красок, а в жизни — событий, потому что энергия просто брызжет из неё. И даже если праздника в ближайшие дни нет, она его устроит — с тортами, фейерверками и музыкой. И ничего, что соседи недовольны или гости устали. И те, и другие могут потерпеть ещё немного, ведь главное в жизни — это новые впечатления. Поэтому не удивляйтесь, если среди ночи хозяйке вдруг захочется идти куда-нибудь за этими впечатлениями — например, на пруд. И поверьте, вам лучше поддержать её в этом стремлении, иначе — обида на полжизни. Или на всю.

Тюльпаны. Фото © Shutterstock

Зато эти особы не боятся экспериментировать, легко воспринимают всё новое, верят в лучшее и никогда не останавливаются на достигнутом. Другое дело — надо ли всё это вам?

Гортензия

Владелицы гортензий такие же яркие, как их любимые цветы. Любят, чтобы всё было так, как хотят они. По-другому в их семьях быть просто не может. Любят, как это ни странно, риск, скорость и обожают удивлять своим поведением мужчин.

Гортензия. Фото © Shutterstock

В одежде, в ведении хозяйства и в карьере они стремятся к идеальности. У них должны быть безупречные мужья с безупречными зарплатами, безупречный сад, в котором гуляют безупречные дети. К сорока годам они начинают догадываться, что их идеал — по большому счёту утопия, но это их мало расстраивает. Она всё равно будет делать так, как считает нужным, и пусть остальной мир живёт как хочет.

Розы

Любительницы роз — как правило, трудяги. Семью, карьеру, дачу они строят сами, своими трудами, не отступаясь от намеченных целей. Они не боятся испачкать руки в земле, не зажимают нос при запахе навоза и уверены, что изменить мир можно лишь собственной заботой о нём.

Розы. Фото © Shutterstock

Эту заботу чувствуют все вокруг, не только розы: дети накормлены, собаки и кошки сыты, соседи одарены яблочными пирогами, а в саду нет ни единого сорняка. И это может длиться годами. Фанаты таких чудесных и капризных цветов обладают поистине спартанским спокойствием. Поздние заморозки, снег в июле, дожди в августе и подброшенных на порог котят они воспринимают как задачи, которые надо во что бы то ни стало решить. Нет, им не лень, им просто интересно, каково это — жить так, чтобы всем было хорошо.

Свой дом, свой участок и даже своё СНТ они любят со всей страстностью светлой натуры. С людьми незнакомыми женщины-розы держат дистанцию, первыми не навязываются. А если с кем поругаются, то прощения первыми не просят, но извинения примут с охотой. Любят семейные посиделки у костра, песни под гитару и очень радуются, когда все собираются вместе.

Авторы Александр Лаврентьев