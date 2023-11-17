Тот самый рецепт "омлета из СССР", который мы ели в садике и пионерлагере Оглавление Пошаговый рецепт советского омлета Как приготовить знаменитый советский омлет Главные секреты советской кухни Растёт безо всякой соды, главное — не открывать дверцу духовки и добавлять определённое количество яиц! А какие ещё есть секреты в рецепте советского лакомства? 224170 224170 Как правильно приготовить советский омлет: пошаговый рецепт. Обложка © ТАСС / Яшар Халилов

Многие из нас ходили в детский сад. Одни вспоминают это время с радостью и теплотой, другие признаются, что ненавидели садик и всегда устраивали истерику, когда мама туда их отводила. Но вряд ли кто-то будет спорить, что кормили в саду очень неплохо. Вспомнить хотя бы тот самый омлет: он был таким нежным и воздушным, прямо таял во рту.

Пошаговый рецепт советского омлета

Почему же, как бы мы потом, став взрослыми, ни старались воспроизвести тот самый омлет, никак не получалось? Возрадуйтесь! Мы расскажем вам секретный рецепт, обязательно попробуйте приготовить.

Рецепт пышного омлета из СССР — как в детском садике. Фото © ТАСС / Овчинников Александр

Итак, чтобы приготовить омлет как в детском саду, вам понадобится: 6 яиц;

300 мл молока;

0,5 ч.л. соли;

0,5 ч.л. чёрного молотого перца (по желанию);

15 г сливочного масла для смазывания формы.

Как приготовить знаменитый советский омлет

Как приготовить тот самый омлет из советского прошлого? Секретный рецепт. Фото © ТАСС / Сенцов

Шаг № 1. Яйца осторожно вымойте прохладной водой и обсушите бумажным полотенцем. Затем разбейте их в глубокую миску. Молоко достаньте из холодильника, чтобы оно немного нагрелось.

Шаг № 2. Взбейте яйца обычной вилкой, а не миксером или венчиком. Это важно! Чтобы омлет имел правильную текстуру, пышная пена совершенно не нужна.

Шаг № 3. Добавьте в миску к яйцам чуть прохладное молоко. Посолите по вкусу. Можно добавить немного молотого перца. Снова взбейте смесь вилкой, не добиваясь появления пышной пены на поверхности.

Шаг № 4. Духовку нагрейте до 200 °C. Форму, в которой вы планируете выпекать пышный омлет, смажьте сливочным маслом (15–20 граммов). Растительное лучше не использовать, так как именно сливочное придаст блюду нежный вкус.

Шаг № 5. Вылейте в подготовленную посуду яично-молочную смесь. Помните, что высота омлета зависит от формы: чем она выше, тем он пышнее. Поместите в духовку примерно на 20–25 минут. Готовый омлет достаньте и немного смажьте оставшимся сливочным маслом.

Шаг № 6. Нарежьте блюдо порционными квадратиками, как раньше делали в столовой. Если есть желание, посыпьте зеленью. И наслаждайтесь вкусом из прошлого!

Главные секреты советской кухни

Как приготовить в духовке пышный омлет как из СССР: рецепт и советы поварих прошлого. Фото © ТАСС / Роман Денисов

Омлеты пекутся в духовке, желательно устанавливать в противень с кипятком, и они не должны выниматься из духовки до подачи. Резать готовый омлет стоит сухим ножом, а раскладывать на чуть тёплые тарелки. Тогда ничего не опадёт. Стенки формы смазываются только сливочным маслом!

Теперь вы знаете, как приготовить омлет в духовке, чтобы он был ароматным, ноздреватым, пышным, с приятной сладковатостью. Современные дети тоже оценят! Кстати, это белковое блюдо часто включают в меню различных диет, потому что оно ускоряет обмен веществ, насыщает организм полезными веществами, способствует росту мышц. Также омлет содержит витамины А, В и Е, которые повышают выработку эластина и коллагена и улучшают состояние кожи.

Авторы Виктория Дитрих