"Приведёт к рекам крови": В ГД раскритиковали закон об эвтаназии для бездомных собак в Бурятии
Депутат Бурматов призвал запретить усыпление бездомных собак в Бурятии
Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подал запрос генеральному прокурору, чтобы тот рассмотрел решение об усыплении собак в Бурятии. По словам политика, ему написали несколько десятков жителей региона с просьбой разобраться, а сам он считает, что власти должны подходить к вопросу гуманно.
Он отметил, что решение депутатов Народного хурала противоречит закону, который предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за жестокость к животным. Бурматов заявил, что его обращение в прокуратуре рассмотрят в течение нескольких недель.
"Если они откроют сафари, то это ни к чему не приведёт, кроме как к рекам крови, бессмысленному расходу бюджетных денег. Вдумайтесь, они будут платить бюджетные деньги за совершение уголовного преступления", — сказал Бурматов в эфире радио "Комсомольская правда".
Депутат отметил, что вопросы с бездомными животными необходимо решать гуманно. По его мнению, правительство должно строить приюты, отлавливать и пристраивать животных, а также штрафовать хозяев, которые оставили животное на улице или допускают самовыгул.
Ранее Лайф сообщал, что Народным хуралом (законодательное собрание) Бурятии был принят закон, разрешающий проводить процедуру эвтаназии для бездомных животных. Для этого потребуется, чтобы они были восприняты невостребованными (то есть их не забрали за 30 дней из пункта временного содержания) и в нескольких других случаях.
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