"Приведёт к рекам крови": В ГД раскритиковали закон об эвтаназии для бездомных собак в Бурятии

Первый заместитель председателя Комитета Государственной думы по экологии, природным ресурсам и охране окружающей среды Владимир Бурматов подал запрос генеральному прокурору, чтобы тот рассмотрел решение об усыплении собак в Бурятии. По словам политика, ему написали несколько десятков жителей региона с просьбой разобраться, а сам он считает, что власти должны подходить к вопросу гуманно.

Он отметил, что решение депутатов Народного хурала противоречит закону, который предусматривает наказание до пяти лет лишения свободы за жестокость к животным. Бурматов заявил, что его обращение в прокуратуре рассмотрят в течение нескольких недель.

"Если они откроют сафари, то это ни к чему не приведёт, кроме как к рекам крови, бессмысленному расходу бюджетных денег. Вдумайтесь, они будут платить бюджетные деньги за совершение уголовного преступления", — сказал Бурматов в эфире радио "Комсомольская правда".

Депутат отметил, что вопросы с бездомными животными необходимо решать гуманно. По его мнению, правительство должно строить приюты, отлавливать и пристраивать животных, а также штрафовать хозяев, которые оставили животное на улице или допускают самовыгул.