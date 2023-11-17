В Бурятии разрешили усыплять "невостребованных" бездомных и опасных собак

Народным хуралом (законодательное собрание) Бурятии был принят закон, разрешающий проводить процедуру эвтаназии для бездомных животных. Для этого потребуется, чтобы они были восприняты невостребованными (то есть их не забрали за 30 дней из пункта временного содержания) и в нескольких других случаях. Об этом говорится на сайте хурала.

Эвтаназия допускается в следующих случаях: у животного непереносимые физические страдания;

у животного неизлечимые последствия сильной травмы, несовместимые с жизнью;

у животного диагностирована болезнь, представляющая опасность для человека или других животных;

животное опасно для человека и проявляет немотивированную агрессию;

животное атаковало человека (потребуется доказательство пострадавшего и организаций, принявших его заявление);

животное признано невостребованным — в течение 30 календарных дней пребывания в пункте временного содержания его не забрали физические или юридические лица.

В тех случаях, когда у животного есть чип или жетон, его после трёх дней пребывания в пункте временного содержания будут отправлять на 60 дней в приют, чтобы найти прежних владельцев или новых хозяев. Приютам будет разрешено за собственные средства содержать таких животных без ограничений по времени.

В пояснительной записке к закону сказано, что решение об эвтаназии безнадзорных животных было принято в связи с рядом недостатков и значительных материальных затрат, свойственных нынешней системе "отлов – стерилизация – вакцинация – возврат". Поправки преследуют цель повысить безопасность населения от нападений бездомных животных, а также добиться гуманного обращения с братьями меньшими ради снижения социальной напряжённости среди населения. В октябре замглавы управления ветеринарии Бурятии Дмитрий Калугин сообщал о том, что каждый день на улицах Улан-Удэ случается до двух нападений собак на людей.