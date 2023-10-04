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4 октября, 12:41

Петербуржец едва не лишился мужского достоинства после нападения собаки

Жителя Петербурга во время прогулки собака укусила за половой член

Собака напала на жителя Санкт-Петербурга и укусила его в область паха, повредив половой член. Инцидент произошёл 3 октября в Баболовском парке. Известно, что пострадавшему мужчине 42 года.

Как сообщает "Фонтанка", неизвестный пёс атаковал мужчину во время прогулки. После случившегося пострадавший обратился в травмопункт, повреждения оказались серьёзными, его госпитализировали. Врачи предписали пациенту соблюдать половой покой для восстановления.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Чите девушку искусали четыре собаки, которые выбежали со двора частного дома. По словам пострадавшей, это уже не первый случай "покушения" собак на местных жителей. На крики о помощи прибежали соседи, которые помогли отогнать псов.

Обложка ©

Unsplash

Илья Суриков
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