Петербуржец едва не лишился мужского достоинства после нападения собаки

Собака напала на жителя Санкт-Петербурга и укусила его в область паха, повредив половой член. Инцидент произошёл 3 октября в Баболовском парке. Известно, что пострадавшему мужчине 42 года.

Как сообщает "Фонтанка", неизвестный пёс атаковал мужчину во время прогулки. После случившегося пострадавший обратился в травмопункт, повреждения оказались серьёзными, его госпитализировали. Врачи предписали пациенту соблюдать половой покой для восстановления.