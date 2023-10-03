Чудом осталась жива: Нападение стаи бродячих собак на жительницу Нижневартовска попало на видео
Стая бродячих собак едва не загрызла до смерти женщину в Нижневартовске
Стая бродячих собак едва не загрызла женщину в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшую спас проезжавший мимо водитель, который отогнал агрессивных животных и вызвал скорую помощь.
Момент нападения собак на женщину в Нижневартовске. Видео © Telegram / ЧП Нижневартовск. Происшествия
На кадрах, снятых на автомобильный видеорегистратор, видно, как около десяти псов почти одновременно кусают лежащую на земле женщину. Как сообщает телеканал "360", рассмотреть пострадавшую невозможно, у неё даже не было сил сопротивляться животным. Страшно представить, что с ней было бы, если бы не помощь водителя. Представители регионального СУ СК России уже начали проверку по факту произошедшего. Отметим, что за последние несколько дней в городе произошло несколько случаев нападения бездомных животных на людей.
"Информация проверяется следователями Следственного отдела по городу Нижневартовску в рамках проводимой процессуальной проверки по признакам преступления, предусмотренного ст. 293 УК РФ (халатность)", — говорится в сообщении ведомства.
Как пишет ТАСС, пострадавшая сейчас находится в больнице, её состояние оценивается как удовлетворительное.
Ранее в Новороссийске бойцовый пёс почти отгрыз ухо девочке, пока его хозяин спокойно рыбачил. Спасти её удалось, когда одноклассник ребёнка кинул в собаку бутылку: та отвлеклась, а пострадавшая залезла на дерево.
Кадр из видео Telegram / ЧП Нижневартовск. Происшествия