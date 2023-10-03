Чудом осталась жива: Нападение стаи бродячих собак на жительницу Нижневартовска попало на видео

На кадрах, снятых на автомобильный видеорегистратор, видно, как около десяти псов почти одновременно кусают лежащую на земле женщину. Как сообщает телеканал "360", рассмотреть пострадавшую невозможно, у неё даже не было сил сопротивляться животным. Страшно представить, что с ней было бы, если бы не помощь водителя. Представители регионального СУ СК России уже начали проверку по факту произошедшего. Отметим, что за последние несколько дней в городе произошло несколько случаев нападения бездомных животных на людей.