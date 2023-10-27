"Хорошо, что не было детей рядом": Искусанный алабаем житель Башкирии раскрыл детали происшествия

Житель города Салавата Республики Башкортостан, на которого напала стая бродячих собак во главе с алабаем, рассказал о произошедшем. Как сообщает SHOT, в результате у Павла ссадины и гематомы на лице, а также рваные раны руки и предплечья.

Житель Башкирии рассказал о нападении стаи бродячих собак. Видео © Telegram / SHOT

По данным телеграм-канала, утром 27 октября на Павла неожиданно набросилась стая собак. Перед этим он отвёл сыновей в школу. Прямо в руку ему вцепился бездомный алабай. Спасти мужчину смог неравнодушный водитель "Лады", который проезжал мимо. Он отогнал псов и отвёз пострадавшего в медучреждение.

"Собак я этих вовремя не увидел, они в кустиках были. Собака просто напала без предупреждения, не гавкая, ничего. Сразу вцепилась в рукав. Хорошо, что не было детей рядом. Если бы были дети, я думаю, что они не отбились бы от этой собаки", — рассказал Павел об инциденте.

Спустя несколько часов псов отловили сотрудники специальной службы, однако и они пострадали от бездомных собак: у одного из них гематомы и ссадины.