"Хорошо, что не было детей рядом": Искусанный алабаем житель Башкирии раскрыл детали происшествия
Житель Салавата — о нападении стаи собак: Хорошо, что не было детей рядом
Житель города Салавата Республики Башкортостан, на которого напала стая бродячих собак во главе с алабаем, рассказал о произошедшем. Как сообщает SHOT, в результате у Павла ссадины и гематомы на лице, а также рваные раны руки и предплечья.
Житель Башкирии рассказал о нападении стаи бродячих собак. Видео © Telegram / SHOT
По данным телеграм-канала, утром 27 октября на Павла неожиданно набросилась стая собак. Перед этим он отвёл сыновей в школу. Прямо в руку ему вцепился бездомный алабай. Спасти мужчину смог неравнодушный водитель "Лады", который проезжал мимо. Он отогнал псов и отвёз пострадавшего в медучреждение.
"Собак я этих вовремя не увидел, они в кустиках были. Собака просто напала без предупреждения, не гавкая, ничего. Сразу вцепилась в рукав. Хорошо, что не было детей рядом. Если бы были дети, я думаю, что они не отбились бы от этой собаки", — рассказал Павел об инциденте.
Спустя несколько часов псов отловили сотрудники специальной службы, однако и они пострадали от бездомных собак: у одного из них гематомы и ссадины.
Ранее Лайф сообщал, что от этой стаи бродячих собак пострадали как минимум два жителя Салавата. Известно, что животные также напали и на женщину. В Прокуратуре Башкирии ведётся проверка по факту инцидентов.
Кадр из видео © Telegram / SHOT