Известно о двух пострадавших: Стая бродячих собак в Башкирии держит в страхе местных жителей

В городе Салавате Республики Башкортостан стая бродячих собак во главе с крупным алабаем держит в страхе местных жителей. Агрессивные животные уже напали на мужчину и женщину, инцидент попал на видео. Кадры с места событий опубликовал телеканал "360".

Стая бродячих собак напала на людей в Салавате. Видео © "360"

Сначала собаки накинулись на взрослого мужчину, который пытался отбиться. Это произошло утром 27 октября на Ленинградской улице. Алабай повалил жертву на землю и вцепился в руку, пытаясь разодрать её. Вскоре к месту инцидента подъехал легковой автомобиль, водитель распугал животных. Пострадавший спрятался в машине. Во второй раз свора напала на женщину. Алабай также вцепился ей в руку. На помощь пришли прохожие, которым удалось спугнуть собак. Оба нападения произошли в одном и том же месте.

В Прокуратуре Башкирии назначили проверку по факту случившегося. По данным ведомства, мужчина, пострадавший от нападения собак, получил травму в виде укуса правого предплечья. Случай с женщиной в прокуратуре не прокомментировали. Сотрудники надзорного органа оценят работу органов местного самоуправления по организации отлова и содержания бездомных собак.