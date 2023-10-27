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27 октября, 12:29

Известно о двух пострадавших: Стая бродячих собак в Башкирии держит в страхе местных жителей

В Салавате стая бродячих собак во главе с крупным алабаем напала на двух человек

В городе Салавате Республики Башкортостан стая бродячих собак во главе с крупным алабаем держит в страхе местных жителей. Агрессивные животные уже напали на мужчину и женщину, инцидент попал на видео. Кадры с места событий опубликовал телеканал "360".

Стая бродячих собак напала на людей в Салавате. Видео © "360"

Сначала собаки накинулись на взрослого мужчину, который пытался отбиться. Это произошло утром 27 октября на Ленинградской улице. Алабай повалил жертву на землю и вцепился в руку, пытаясь разодрать её. Вскоре к месту инцидента подъехал легковой автомобиль, водитель распугал животных. Пострадавший спрятался в машине. Во второй раз свора напала на женщину. Алабай также вцепился ей в руку. На помощь пришли прохожие, которым удалось спугнуть собак. Оба нападения произошли в одном и том же месте.

В Прокуратуре Башкирии назначили проверку по факту случившегося. По данным ведомства, мужчина, пострадавший от нападения собак, получил травму в виде укуса правого предплечья. Случай с женщиной в прокуратуре не прокомментировали. Сотрудники надзорного органа оценят работу органов местного самоуправления по организации отлова и содержания бездомных собак.

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Ранее Лайф писал о том, что стая бродячих собак едва не загрызла женщину в городе Нижневартовске Ханты-Мансийского автономного округа. Пострадавшую спас проезжавший мимо водитель, который отогнал агрессивных животных и вызвал скорую помощь. Сам инцидент попал на видео.

Обложка ©

"360"

Илья Суриков
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