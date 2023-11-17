Священник объяснил, могут ли в РПЦ читать проповеди, созданные нейросетью

Служители церкви не могут пользоваться нейросетями в создании проповедей, заявил руководитель информслужбы Московской епархии священник Александр Волков. Он отметил, что любой священнослужитель отличит настоящее слово пастыря от фальшивой подделки искусственного интеллекта.

"Проповедь — это слово пастыря, священника, совершающего богослужения, молящегося вместе со своей общиной. И это его личное осознание евангельского чтения или каких-то событий церковной истории, которые он передаёт прихожанам. В этом и заключается смысл проповеди — в её нравственном выводе для людей, которые слушают. Когда мы пользуемся каким-то механическим способом, в данном случае нейросетью, то это уже не есть личное слово пастыря, обращённое к людям", — поведал священник "Газете.ru".

Волков рассказал, что иногда священники читают написанные кем-то другим проповеди и это допустимо, но другое дело, когда текст составил компьютер. По его словам, в этом нет никакого смысла, ведь любой сотрудник РПЦ чувствует "фальшь" такого текста.

Он объяснил, что такие тексты подходят к формату проповеди, но любой священник сможет вычислить подделку. Волков рассказал, что в других жизненных ситуациях использовать новые технологии приемлемо, но когда речь идёт о живом слове и творчестве, то тут, несомненно, неуместно пользоваться такими вещами. Он также отметил, что любому священнику нужны время, навыки и образование для создания текста. Именно эти факторы помогают им обращать к пастве своё живое слово, а не пользоваться нейросетями, заключил эксперт.