Священник рассказал о важности Дня Казанской иконы Божией Матери

День Казанской иконы Божией Матери — один из наиболее популярных праздников, который православные отмечают 4 ноября. Именно эта икона стала символом единения русского народа перед внешней и даже внутренней угрозой. Священник Сергий Муравьёв рассказал Лайфу, как реликвия помогала русским освобождать Москву от польско-литовских захватчиков.

Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время молитвенного облёта Санкт-Петербурга на вертолёте с Казанской иконой Божией Матери. Фото © ТАСС / Пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии / Андрей Петров

"С чего всё начиналось — с того, что священномученик патриарх московский Ермоген, который был замучен в польском плену, тайно рассылал письма о том, что нужно объединяться, что нужен русский царь, а не зарубежный посаженик. И он послал грамоту в Нижний Новгород для того, чтобы в Казани собирались дружины", — пояснил собеседник Лайфа.

По его словам, дружины Нижнего Новгорода отправились в Казань, где получили копию этой иконы как благословение. Войска двинулись на Москву и освободили город под покровительством и с молитвой Божией Матери, которая передавалась им через икону. После того как народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы оккупантов, последний построил Казанский храм на свои деньги в благодарность за молитвенную поддержку, пояснил Муравьёв.

Священник дополнил, что храм существовал на Красной площади и раньше, но его снесли во времена 70-летнего безбожия. Сейчас здание восстановили. Оно располагается напротив Исторического музея.