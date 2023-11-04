Священник рассказал о важности Дня Казанской иконы Божией Матери
Священник Муравьёв: Икона Казанской Божией Матери стала символом единения народа
День Казанской иконы Божией Матери — один из наиболее популярных праздников, который православные отмечают 4 ноября. Именно эта икона стала символом единения русского народа перед внешней и даже внутренней угрозой. Священник Сергий Муравьёв рассказал Лайфу, как реликвия помогала русским освобождать Москву от польско-литовских захватчиков.
Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий во время молитвенного облёта Санкт-Петербурга на вертолёте с Казанской иконой Божией Матери. Фото © ТАСС / Пресс-служба Санкт-Петербургской митрополии / Андрей Петров
"С чего всё начиналось — с того, что священномученик патриарх московский Ермоген, который был замучен в польском плену, тайно рассылал письма о том, что нужно объединяться, что нужен русский царь, а не зарубежный посаженик. И он послал грамоту в Нижний Новгород для того, чтобы в Казани собирались дружины", — пояснил собеседник Лайфа.
По его словам, дружины Нижнего Новгорода отправились в Казань, где получили копию этой иконы как благословение. Войска двинулись на Москву и освободили город под покровительством и с молитвой Божией Матери, которая передавалась им через икону. После того как народное ополчение во главе с Кузьмой Мининым и Дмитрием Пожарским изгнало из Москвы оккупантов, последний построил Казанский храм на свои деньги в благодарность за молитвенную поддержку, пояснил Муравьёв.
Священник дополнил, что храм существовал на Красной площади и раньше, но его снесли во времена 70-летнего безбожия. Сейчас здание восстановили. Оно располагается напротив Исторического музея.
Казанская икона Божией Матери — одна из самых почитаемых икон Русской православной церкви. Чудотворный лик явился в Казани в 1579 году. После пожара, уничтожившего часть города, десятилетней Матроне во сне явилась Богородица, велевшая откопать её икону на пепелище. В указанном месте, где была печь, на глубине около метра Матрона и нашла икону. День явления Казанской иконы — 8 июля 1579 года — ныне ежегодный общецерковный православный праздник. При этом в XIX веке не было полной ясности, где находился подлинник реликвии, но большинство авторов склонялось к тому, что он оставался в Казанском Богородицком монастыре. Однако в 1904 году икона была похищена. Лайф также писал, что в праздник Казанской иконы Божией Матери патриарх Кирилл представил подлинник иконы, который был утерян 100 лет назад. Реликвию представили в Успенском соборе Кремля. По его словам, икона принадлежит той самой эпохе, в которую был создан чудотворный образ.
ТАСС / Донат Сорокин