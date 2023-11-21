Россиянам раскрыли, как суп и отказ от кофе помогут защититься от простуды

В холодное время года наибольшую опасность представляют как низкие температуры, так и резкие перепады градуса за окном. Кроме того, тёплая одежда становится причиной перегрева организма в помещениях и транспорте, а при выходе на улицу может привести к переохлаждению. Также холодный воздух способствует уменьшению кровотока в слизистых оболочках верхних дыхательных путей и в конечностях, что может приводить к снижению иммунной защиты. Как уберечься от простуды, Лайфу рассказал терапевт Андрей Рябков.