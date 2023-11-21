Россиянам раскрыли, как суп и отказ от кофе помогут защититься от простуды
Терапевт Рябков посоветовал отказаться от чрезмерного употребления кофе зимой
Нужно есть как минимум одно горячее блюдо для защиты от простуды зимой. Обложка © Unsplash
В холодное время года наибольшую опасность представляют как низкие температуры, так и резкие перепады градуса за окном. Кроме того, тёплая одежда становится причиной перегрева организма в помещениях и транспорте, а при выходе на улицу может привести к переохлаждению. Также холодный воздух способствует уменьшению кровотока в слизистых оболочках верхних дыхательных путей и в конечностях, что может приводить к снижению иммунной защиты. Как уберечься от простуды, Лайфу рассказал терапевт Андрей Рябков.
Как не подхватить простуду в холодное время года
- Бросьте курить. Никотин заставляет кровеносные сосуды сжиматься, что увеличивает риск обморожения.
- Откажитесь от чрезмерного потребления кофе в период холодов. Кофеин также вызывает спазм сосудов.
- Ведите активный образ жизни. Это улучшает кровообращение во всём теле.
- Носите тёплую одежду, которая хорошо защищает руки, ноги и голову; высокую обувь; не стесняйтесь надевать плотные колготки, тёплые брюки или длинное бельё под одежду.
- Зимой избегайте жёсткой и тесной обуви, нарушающей кровообращение в стопах.
- Ешьте как минимум одно горячее блюдо в течение дня.
- Никогда не надевайте влажную обувь, перчатки, шапки, шарфы и другую одежду, предупреждает терапевт онлайн-сервиса по управлению здоровьем Budu.
А вот принимая биоактивные добавки и витамины в сезон простуд, уберечься от заражения ОРВИ не получится. Есть препараты этой категории, которые и вовсе опасно употреблять без назначения врача.