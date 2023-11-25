Учёные выяснили, что орехи на завтрак укрепляют сердце

Употребление орехов на завтрак является более полезной альтернативой яйцам. Об этом говорится в исследовании немецких учёных, опубликованном в Еuropean Association for the Study of Diabetes (EASD).

Так, они набрали две группы добровольцев. Первой яйца на завтрак заменили на орехи, а мясо — на цельнозерновые продукты. Вторая команда в это время питалась привычным образом.

Выяснилось, что отказ от яиц снижает риск развития сердечно-сосудистых заболеваний, а также диабета второго типа. Кроме того, на "моторчик" также отлично повлияла замена сливочного масла на оливковое. Причём в целом, подчёркивают авторы, употребление орехов по утрам помогает сбалансировать рацион.