Учёные показали, как уморительно будут выглядеть собаки через десять тысяч лет

Специалисты американской компании по генетическому тестированию домашних животных Basepaws выяснили, как изменения климата в течение следующих десяти тысяч лет повлияют на внешний вид собак. Об этом пишет Interesting Engineering.

По мнению специалистов, внешность хвостатых будет зависеть от того, ждёт нашу планету глобальное потепление или, наоборот, ледниковый период.

В первом случае собаки станут весить меньше, их тела будут требовать меньше еды, энергии и лучше охлаждаться, а снижение поверхности кожного покрова лучше защитит животных от ультрафиолетового излучения. Кроме того, хвостатые лишатся шерсти, станут более активными ночью и заимеют большие головы и уши.

То, как собаки изменятся из-за глобального потепления. Фото © basepaws.com

Во втором случае всё будет наоборот: мех пёселей станет гуще, объёмнее, а для сохранения энергии жировая прослойка вырастет. По мнению ветеринара Эрни Уордома, участвовавшего в исследовании, ледниковый период превратит собак в волчий вид с сильными мышцами, необходимыми для охоты и быстрого бега.

То, как собаки изменятся из-за глобального похолодания. Фото © basepaws.com