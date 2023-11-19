Учёные из США рассказали, где сегодня могут оставаться динозавры NASA: Из-за подходящего климата динозавры сейчас могут жить на других планетах 19 ноября, 09:58 Freepik

Динозавры сегодня могут обитать на других планетах, так как там климатические условия соответствуют показателям, которые ранее были на Земле. К такому выводу пришли учёные NASA из Корнеллского университета, их исследование опубликовано в журнале Monthly Notices of the Royal Astronomical Society.

Специалисты проанализировали развитие нашей планеты в зависимости от уровня кислорода в атмосфере. Во времена динозавров показатель достигал 30%, это способствовало формированию сложных организмов. Сейчас показатель опустился до 21%. А значит, если учёные смогут определить с помощью вычислений и наблюдений планету с высокой долей кислорода, то велика вероятность найти там динозавров или примитивных существ.

Исследователи напомнили, что примерно 542 миллиона лет назад на Земле началась эра развития жизни — стадия фанерозоя. По их мнению, вряд ли существовавшие тогда условия характерны исключительно для нашей планеты.

Ранее космолог и астрофизик Мартин Рис заявил, что человечество, вероятно, уже встретилось с другими обитателями вселенной. Но они совсем не такие, какими представлены в массовой культуре и трудах фантастов. Возможно, пришельцы не хотят себя выдавать.

Авторы Татьяна Миссуми