Учёный заявил о вторжении пришельцев, которых люди могли не заметить

Человечество, вероятно, уже встретилось с другими обитателями вселенной. Но они совсем не такие, какими представлены в массовой культуре и трудах фантастов. Об этом говорится в статье космолога и астрофизика, королевского астронома и члена Палаты лордов Мартина Риса, где он рассказал о своём видении природы внеземного разума. Рис считает, что инопланетяне уже могут присутствовать на Земле в виде искусственного интеллекта.

"То, что мы их не видели и не подверглись их вторжению, не означает, что их нет. Они могут просто быть более созерцательными. Возможно, они не хотят, чтобы их обнаружили. Мы не можем оценить, означает ли великая тишина космоса их отсутствие или просто их предпочтение", — убеждён 81-летний Мартин Рис.

Это уже не первый раз, когда учёный выдвигает подобную теорию. Ранее он высказывал предположение о том, что представители внеземных цивилизаций вполне могут оказаться электронной формой жизни. В частности, машинами с мощнейшим искусственным интеллектом.

В новой статье космолог рассуждает о будущем человеческого вида. Он считает, что люди движутся к новой форме жизни и это подтверждается новыми достижениями в области разработки искусственного интеллекта. В понимании астронома это значит, что человечество встало на путь перерождения в цифровую форму бытия, а искусственный разум рано или поздно эволюционирует и превзойдёт своих создателей. Иначе говоря, когда-нибудь окажется, что современная цивилизация, которую мы лишь считаем высокотехнологичной, станет переходом к новой форме существования, где управлять миром будут машины. Вполне возможно, что именно такой путь уже проделали и другие жители вселенной, чьи давно сгинувшие предки тоже были существами из плоти и крови.

Учёный подчеркнул, что люди — агрессивный вид, который стремится расширять свою территорию и ареал обитания, захватывать всё больше ресурсов. Это обусловлено естественным отбором, которым в эволюционном процессе поощрялся не только высокий интеллект, но и агрессия, закрепившиеся в геноме человечества. Однако для существ на базе искусственного интеллекта нет никаких причин обладать такими же свойствами, заявляет Рис.

"Если бы эти пришельцы существовали, они действовали бы и думали совершенно иначе, чем мы. Их намерения нам невозможно понять. У них могут быть не такие базовые желания, как у нас. Возможно, они просто хотят подумать о чем-то глубоком", — заключил королевский астроном.