Астрофизики из Самары воссоздали "пришельцев" из космоса, причастных к зарождению жизни на Земле

Самарские астрофизики вместе с американскими коллегами приблизились к разгадке тайны зарождения жизни на Земле. Они в теории и на практике доказали возможность возникновения в космосе сложных органических веществ — бактерий, необходимых для развития первых биологических протоклеток. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королёва.

Специальное оборудование, с помощью которого создали аналоги межзвёздного льда. Фото © Пресс-служба Самарского университета им. Королёва

"Научная значимость нашего исследования состоит в том, что впервые в мире в аналогах межзвёздных льдов были получены органические химические соединения. Это ещё один значительный шаг к разгадке появления жизни на Земле. Как считают многие учёные, эти соединения были крайне необходимы для существования и развития первых биологических протоклеток", — подчеркнул Иван Антонов, один из авторов исследования.

По его словам, вещества способствуют переносу ионов металлов сквозь клеточную мембрану. Они могли участвовать в копировании данных РНК. Учёный пояснил, что протоклетки возникли в космосе и попали на Землю с метеоритами.