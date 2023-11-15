Астрофизики из Самары воссоздали "пришельцев" из космоса, причастных к зарождению жизни на Земле
Физики из Самарского университета им. Королёва создали аналоги межзвёздного льда
Самарские астрофизики с помощью специального оборудования создали аналоги межзвёздного льда. Обложка © Пресс-служба Самарского университета им. Королёва
Самарские астрофизики вместе с американскими коллегами приблизились к разгадке тайны зарождения жизни на Земле. Они в теории и на практике доказали возможность возникновения в космосе сложных органических веществ — бактерий, необходимых для развития первых биологических протоклеток. Об этом сообщает пресс-служба Самарского университета им. Королёва.
Специальное оборудование, с помощью которого создали аналоги межзвёздного льда. Фото © Пресс-служба Самарского университета им. Королёва
"Научная значимость нашего исследования состоит в том, что впервые в мире в аналогах межзвёздных льдов были получены органические химические соединения. Это ещё один значительный шаг к разгадке появления жизни на Земле. Как считают многие учёные, эти соединения были крайне необходимы для существования и развития первых биологических протоклеток", — подчеркнул Иван Антонов, один из авторов исследования.
По его словам, вещества способствуют переносу ионов металлов сквозь клеточную мембрану. Они могли участвовать в копировании данных РНК. Учёный пояснил, что протоклетки возникли в космосе и попали на Землю с метеоритами.
А ранее Лайф рассказывал, как определить оптимальные частоты для поиска сигналов инопланетян. По словам физика Александра Панова, лучше пользоваться диапазоном 1–10 гигагерц. Он добавил, что на высоких частотах легче искать сигналы, так как нет сильных шумов.