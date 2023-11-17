Учёные выяснили, какая современная порода оказалась больше всего схожа с собаками викингов

Собаки в древнешведском племени свеев эпохи викингов были похожи на одну из распространённых сегодня пород, выяснил палеозоолог Кристофер Николс. Его статья опубликована в European Journal of Archaeology.

Учёный исследовал останки животных, найденных в лодочных погребениях тех времён на территории археологического памятника Старая Уппсала на востоке Швеции. Николс измерил их кости и пришёл к выводу, что рост собак в холке составлял примерно 60 сантиметров, а похожи они были на современных борзых — группу охотничьих пород. На это указывают, в том числе, длинные в сравнении с плечами предплечья и голени в сравнении с бёдрами.





Более того, удалось установить примерный возраст животных. По мнению палеозоолога, две собаки прожили не менее двух лет, а третья — минимум 11 месяцев. Также на останках одного животного были найдены патологии, однако нет признаков того, что особь была пожилой. А от одной "борзой" остался бакулюм — кость в половом члене. Другая же собака, считает Николс, была самкой.

По словам учёного, охотничьи собаки встречаются в статусных могилах этой эпохи по всему региону, а иногда там также хоронили хищных птиц: соколов, ястребов, сов или орлов.