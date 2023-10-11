Камень из мочевого пузыря нашли археологи в могиле древней египтянки

На месте города Ахетатон, бывшего столицей Египта при царе Эхнатоне, археологи раскопали место погребения взрослой женщины, которая жила во второй половине II тысячелетия до нашей эры. Помимо останков исследователи нашли образование из кальция длиной больше четырёх сантиметров. О находке сообщает International Journal of Paleopathology.

Камень из мочевого пузыря, найденный в могиле жительницы Древнего Египта. Фото © International Journal of Paleopathology, 2023 / Gretchen Dabbs

Учёные отметили, что находка напоминает камень из мочевого пузыря. Далее исследователи изучили форму, состав и внутреннее строение странного объекта. В итоге учёные предположили, что египтянка страдала от болей, которые могли привести к нарушению сна и неработоспособности. По словам антропологов, женщина скончалась в возрасте примерно 40 лет.