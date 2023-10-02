В египетской пирамиде нашли сразу восемь новых помещений, о которых догадывались ещё в XIX веке

В египетской пирамиде Сахура были обнаружены восемь ранее неизвестных кладовых, пишет SciTechDaily. Подчёркивается, что находка поможет лучше понять устройство остальных пирамид.

Так, пирамида Сахура, второго царя V династии, была построена около 2400 года до нашей эры. Она стала первым погребальным комплексом в Абусире и до XIX оставалась без внимания. В 1836 году британский археолог Джон Перринг, исследовавший объект, заметил заваленный коридор.

Для этого специалисты использовали новейшие технологии, в частности 3D-лазерное сканирование, с помощью которого удалось создать полную карту узких коридоров и помещений внутри объекта. Оказалось, что северная и южная части кладовых, а также потолок сильно повреждены. Всё, что было в комнатах, — остатки стен и части пола. Однако данное открытие и реставрация кладовых, как ожидается, произведут революцию во взглядах на историческое развитие пирамид.