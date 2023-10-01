В Египте археологи нашли сотни кувшинов с вином возрастом более 5 тысяч лет

Во время археологических раскопок в Египте специалисты откопали сотни глиняных кувшинов, где оказались остатки вина, которому, предположительно, более пяти тысяч лет. Об этом рассказали в Министерстве туризма и древностей страны.

"Археологическая миссия из Египта, Германии и Австрии, работавшая у гробницы царицы Мернейт из Первой династии в районе Умм-Эль-Кааб в Абидосе в Сохаге, обнаружила сотни закрытых кувшинов, которые не открывались ранее. Внутри них находились остатки вина", — указано в заявлении.

Обнаруженные сосуды внушительны по своим размерам и плотно закрыты. По словам археологов, они сохранились в очень хорошем состоянии, что позволит досконально изучить их содержимое, которому не менее пяти тысяч лет. Также рядом с кувшинами найдены остатки погребальной мебели.