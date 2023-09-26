Китайские археологи нашли гробницу императора Сяомина с погребальным инвентарём

Место захоронения жившего в VI веке китайского императора Сяомина было обнаружено археологами неподалёку от города Сяньян. Гробница древнего правителя содержала изношенный погребальный инвентарь в виде статуэток воинов, керамических сосудов и других предметов, сообщили в Китайской академии социальных наук (CASS).

Установить принадлежность одиночной погребальной камеры, найденной на глубине десять метров, удалось благодаря сохранившейся каменной табличке с эпитафией. Рядом с местом захоронения располагается ориентированный с севера на юг длинный ров.

В CASS напомнили, что Сяомин правил династией Северная Чжоу, которая просуществовала меньше 30 лет. Её сверг более мощный клан Суй. Сам же император был убит в результате междоусобного конфликта.