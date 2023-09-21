Учёные нашли старейшее строение из дерева и сделали неожиданный вывод о древних людях

Старейшее в мире деревянное строение обнаружено британскими археологами в Замбии. Найденному сооружению не меньше 467 тысяч лет. Исследование учёные опубликовали на страницах научного журнала Nature.

После анализа уцелевшей конструкции эксперты из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита пришли к выводу, что древние люди намеренно соединили два больших бревна для конструирования несущего элемента жилища. До этого было принято считать, якобы древесина в эпоху палеолита использовалась исключительно для разведения костров и создания примитивных орудий труда.

"Посмотрите, что делали эти люди. Они преобразовали своё окружение, чтобы облегчить себе жизнь — построили платформу, на которой можно было сидеть у реки и заниматься повседневными делами. Эти люди были больше похожи на нас, чем мы думали", — высказался об открытии профессор археологии Ларри Барэм.

Строению удалось сохранять почти первозданный вид на протяжении полумиллиона лет благодаря водопаду Каламбо, считают учёные. Высокая влажность законсервировала брёвна, защитив их от гниения и разложения.