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Опубликовано 21 сентября 2023, 05:51
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Учёные нашли старейшее строение из дерева и сделали неожиданный вывод о древних людях

Nature: Древнейшую постройку из дерева возрастом полмиллиона лет нашли в Замбии

Учёные обнаружили древнейшую в мире постройку из древесины. Обложка © Nature

Учёные обнаружили древнейшую в мире постройку из древесины. Обложка © Nature

Старейшее в мире деревянное строение обнаружено британскими археологами в Замбии. Найденному сооружению не меньше 467 тысяч лет. Исследование учёные опубликовали на страницах научного журнала Nature.

После анализа уцелевшей конструкции эксперты из Ливерпульского университета и Университета Аберистуита пришли к выводу, что древние люди намеренно соединили два больших бревна для конструирования несущего элемента жилища. До этого было принято считать, что якобы древесина в эпоху палеолита использовалась исключительно для разведения костров и создания примитивных орудий труда.

"Посмотрите, что делали эти люди. Они преобразовали своё окружение, чтобы облегчить себе жизнь, — построили платформу, на которой можно было сидеть у реки и заниматься повседневными делами. Эти люди были больше похожи на нас, чем мы думали", — высказался об открытии профессор археологии Ларри Барэм.

Строению удалось сохранять почти первозданный вид на протяжении полумиллиона лет благодаря водопаду Каламбо, считают учёные. Высокая влажность законсервировала брёвна, защитив их от гниения и разложения.

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А российским археологам удалось установить новые подробности Куликовской битвы. Ранее считалось, что места побоища были глухими, но учёные выяснили, что сражение произошло рядом с поселением.

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Илья Пушкарев
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