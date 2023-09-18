В Китае обнаружили ДНК человека, жившего 6 тысяч лет назад
Global Times: Китайские археологи нашли ДНК человека, жившего 6 тысяч лет назад
В китайском городе Уси, что в провинции Цзянсу, нашли ДНК древнего человека, жившего шесть тысяч лет назад. Как пишет Global Times, группа археологов сделала находку в двух гробницах, относящихся к культуре Мацзябан. Она сложилась в период среднего неолита в низовьях реки Янцзы. Останки могут принадлежать мужчине.
По словам научного сотрудника Института археологических наук Фуданьского университета Ду Паньсиня, найденная ДНК является важным ориентиром для понимания происхождения и миграции доисторических археологических культур в нижнем течении Янцзы.
Причём информация о древних людях, проживавших в регионе, ограничена, однако генетический материал всё же пролил свет на их первое появление там — минимум шесть тысяч лет назад.
Работы на объекте начались в апреле 2022 года, за это время археологам удалось обнаружить более ста следов жизнедеятельности человека. В их числе — две гробницы, которые и стали местом обнаружения ДНК.
А в Лиме — столице Перу — нашли мумию, возраст которой около тысячи лет. Тело взрослого человека было обнаружено в сидячем положении с согнутыми ногами. Причём у него сохранились даже волосы.
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