В Китае обнаружили ДНК человека, жившего 6 тысяч лет назад

В китайском городе Уси, что в провинции Цзянсу, нашли ДНК древнего человека, жившего шесть тысяч лет назад. Как пишет Global Times, группа археологов сделала находку в двух гробницах, относящихся к культуре Мацзябан. Она сложилась в период среднего неолита в низовьях реки Янцзы. Останки могут принадлежать мужчине.

По словам научного сотрудника Института археологических наук Фуданьского университета Ду Паньсиня, найденная ДНК является важным ориентиром для понимания происхождения и миграции доисторических археологических культур в нижнем течении Янцзы.

Причём информация о древних людях, проживавших в регионе, ограничена, однако генетический материал всё же пролил свет на их первое появление там — минимум шесть тысяч лет назад.

Работы на объекте начались в апреле 2022 года, за это время археологам удалось обнаружить более ста следов жизнедеятельности человека. В их числе — две гробницы, которые и стали местом обнаружения ДНК.