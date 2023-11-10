На Кубани археологи обнаружили погребение древнего воина с конём

В Краснодарском крае археологи обнаружили погребение древнего воина с конём на месте строительства развязки в посёлке Верхнебаканский, где ранее был найден древний грунтовый могильник IV–III веков до н.э. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Место археологических раскопок у развязки в посёлке Верхнебаканский на Кубани. Фото © Упрдор "Черноморье"

Место археологических раскопок у развязки в посёлке Верхнебаканский. Фото © Упрдор "Черноморье"

Так, по данным учёных, за последнюю неделю было обнаружено несколько погребальных комплексов, в том числе погребение мужчины-воина. В нём были найдены крупные фрагменты гераклейской амфоры, два железных наконечника копий, а также нож и бронзовые наконечники стрел. При этом в каменном ящике, который ещё в древние времена был разрушен грабителями, сохранились останки самого человека и некоторые части скелета его лошади. По предварительным данным, воину было чуть больше 30 лет.

"На его нижней части скелета мы обнаружили части скелета лошади. Рядом было найдено также и горло амфоры. Судя по характеру находок, погребение было разграблено ещё в древности, так как среди артефактов — только части погребального обряда и потревоженный скелет человека", — уточнила старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

Планируется, что новая развязка на въезде в Верхнебаканский со стороны Новороссийска станет частью большого строительного проекта по скоростным подходам на дальних подступах к Крымскому мосту. Все археологические работы будут завершены до конца года.