Регион

Уведомления отключены

10 ноября, 09:32

На Кубани археологи обнаружили погребение древнего воина с конём

Археологи нашли погребение воина с конём на месте будущей развязки на Кубани

<p>Место археологических раскопок у развязки в посёлке Верхнебаканский на Кубани. Обложка © <a href="https://chnm.rosavtodor.gov.ru/department/press-center/novosti/659911" target="_blank" rel="noopener noreferrer">Упрдор "Черноморье"</a></p>

Место археологических раскопок у развязки в посёлке Верхнебаканский на Кубани. Обложка © Упрдор "Черноморье"

В Краснодарском крае археологи обнаружили погребение древнего воина с конём на месте строительства развязки в посёлке Верхнебаканский, где ранее был найден древний грунтовый могильник IV–III веков до н.э. Об этом сообщила пресс-служба ФКУ Упрдор "Черноморье".

Место археологических раскопок у развязки в посёлке Верхнебаканский на Кубани. Фото © Упрдор "Черноморье"

Место археологических раскопок у развязки в посёлке Верхнебаканский на Кубани. Фото © Упрдор "Черноморье"

Место археологических раскопок у развязки в посёлке Верхнебаканский. Фото © Упрдор "Черноморье"

Место археологических раскопок у развязки в посёлке Верхнебаканский. Фото © Упрдор "Черноморье"

Так, по данным учёных, за последнюю неделю было обнаружено несколько погребальных комплексов, в том числе погребение мужчины-воина. В нём были найдены крупные фрагменты гераклейской амфоры, два железных наконечника копий, а также нож и бронзовые наконечники стрел. При этом в каменном ящике, который ещё в древние времена был разрушен грабителями, сохранились останки самого человека и некоторые части скелета его лошади. По предварительным данным, воину было чуть больше 30 лет.

"На его нижней части скелета мы обнаружили части скелета лошади. Рядом было найдено также и горло амфоры. Судя по характеру находок, погребение было разграблено ещё в древности, так как среди артефактов — только части погребального обряда и потревоженный скелет человека", — уточнила старший научный сотрудник Института археологии РАН Ирина Рукавишникова.

Планируется, что новая развязка на въезде в Верхнебаканский со стороны Новороссийска станет частью большого строительного проекта по скоростным подходам на дальних подступах к Крымскому мосту. Все археологические работы будут завершены до конца года.

Археологи нашли изображение героя Троянской войны в затонувшем греческом городе

Археологи нашли изображение героя Троянской войны в затонувшем греческом городе

А ранее Лайф рассказывал, что в Ярославской области археологи обнаружили загадочную бусину, возраст которой составляет более 3,5 тысячи лет. Изделие бирюзового оттенка было изготовлено в Древнем Египте, оно имеет пирамидальную форму и размер 2,2 сантиметра. Теперь учёным предстоит выяснить, как заморский артефакт смог оказаться на Русской земле.

Николь Вербер
  • Новости
  • Археология
  • Наука и Технологии
  • Краснодарский край

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров