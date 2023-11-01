Археологи нашли изображение героя Троянской войны в затонувшем греческом городе
Live Science: Изображение героя Троянской войны Аякса найдено в Греции
Изображение героя Троянской войны Аякса. Обложка © The Hellenic Ministry of Culture / Christina Marabea
Учёные обнаружили в Греции изображение героя Троянской войны Аякса. Оно было найдено в 1800-летнем здании затопленного города-государства Саламиса на острове Саламин — крупнейшем среди Саронических островов, пишет научный портал Live Science.
Исследования побережья начались ещё несколько лет назад. За это время археологам удалось найти древнюю дамбу, а сейчас они наткнулись на крытый переход над старинной площадью. Специалисты также заметили пробки для амфор, бронзовые монеты и фрагменты мраморных предметов, в том числе верхнюю часть мраморной стелы IV века до н. э.
На ней изображён бородатый мужчина в старинном одеянии, из чего эксперты сделали вывод, что это один из героев Троянской войны — Аякс. Он родился в Саламисе и очень почитался местными жителями.
Ранее Лайф рассказывал, что в Египте археологи обнаружили сотни глиняных кувшинов с вином. Они выглядели довольно внушительно и были плотно закрыты. По словам экспертов, сосуды сохранились в очень хорошем состоянии, что позволит досконально изучить их содержимое, которому не менее пяти тысяч лет.