Археологи нашли изображение героя Троянской войны в затонувшем греческом городе

Учёные обнаружили в Греции изображение героя Троянской войны Аякса. Оно было найдено в 1800-летнем здании затопленного города-государства Саламиса на острове Саламин — крупнейшем среди Саронических островов, пишет научный портал Live Science.

Исследования побережья начались ещё несколько лет назад. За это время археологам удалось найти древнюю дамбу, а сейчас они наткнулись на крытый переход над старинной площадью. Специалисты также заметили пробки для амфор, бронзовые монеты и фрагменты мраморных предметов, в том числе верхнюю часть мраморной стелы IV века до н. э.

На ней изображён бородатый мужчина в старинном одеянии, из чего эксперты сделали вывод, что это один из героев Троянской войны — Аякс. Он родился в Саламисе и очень почитался местными жителями.