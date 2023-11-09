В Ярославской области нашли загадочную бусину из Древнего Египта возрастом более 3500 лет

Учёные подтвердили, что керамическая бусина, найденная несколько лет назад при раскопках под Угличем в Ярославской области, была изготовлена в Древнем Египте. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского университета имени Демидова.

Бусину бирюзового оттенка археологи нашли ещё в 2016 году, она имеет пирамидальную форму и размер 2,2 сантиметра. Чтобы выяснить её происхождение, экспертам понадобились консультации с учёными по всему миру. К слову, аналогичные артефакты удалось найти в музее "Метрополитен" в США и в Музее египетской археологии Питри в Лондоне. Там они значатся как древнеегипетские.

Археологи ЯрГУ совместно с учёными ИИМК РАН провели эмиссионно-спектральный анализ бусины.

"Мы просвечивали бусину тремя лазерными источниками: зелёным, синим и фиолетовым. Зелёный и синий, как и ожидалось, никакого эффекта не дали. А при освещении фиолетовым наблюдается флуоресценция в ближней инфракрасной области. Такое поведение под фиолетовым лучом света характерно, по мнению историков, для древнеегипетского пигмента", — пояснил RT ведущий электроник кафедры микроэлектроники и общей физики ЯрГУ Евгений Неменко.

Таким образом, было доказано, что эта бусина родом из Древнего Египта. Однако датировка ещё требует уточнения, поскольку технология создания таких предметов появилась ещё в конце III — середине II тысячелетия до нашей эры и сохранялась, с некоторыми нюансами, тысячелетиями. Также российским специалистам предстоит, пожалуй, самое интересное — понять, как на нашей земле смог оказаться этот заморский артефакт.