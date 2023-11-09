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9 ноября, 07:50

В Ярославской области нашли загадочную бусину из Древнего Египта возрастом более 3500 лет

Учёные доказали древнеегипетское происхождение найденной под Ярославлем бусины

<p>Найденная под Ярославлем древнеегипетская бусина. Обложка © VK /<a href="https://vk.com/demidyarsu?w=wall-108604898_18126" target="_blank" rel="noopener noreferrer"> ЯрГУ им. П.Г. Демидова</a></p>

Найденная под Ярославлем древнеегипетская бусина. Обложка © VK / ЯрГУ им. П.Г. Демидова

Учёные подтвердили, что керамическая бусина, найденная несколько лет назад при раскопках под Угличем в Ярославской области, была изготовлена в Древнем Египте. Об этом сообщает пресс-служба Ярославского университета имени Демидова.

Бусину бирюзового оттенка археологи нашли ещё в 2016 году, она имеет пирамидальную форму и размер 2,2 сантиметра. Чтобы выяснить её происхождение, экспертам понадобились консультации с учёными по всему миру. К слову, аналогичные артефакты удалось найти в музее "Метрополитен" в США и в Музее египетской археологии Питри в Лондоне. Там они значатся как древнеегипетские.

Археологи ЯрГУ совместно с учёными ИИМК РАН провели эмиссионно-спектральный анализ бусины.

"Мы просвечивали бусину тремя лазерными источниками: зелёным, синим и фиолетовым. Зелёный и синий, как и ожидалось, никакого эффекта не дали. А при освещении фиолетовым наблюдается флуоресценция в ближней инфракрасной области. Такое поведение под фиолетовым лучом света характерно, по мнению историков, для древнеегипетского пигмента", пояснил RT ведущий электроник кафедры микроэлектроники и общей физики ЯрГУ Евгений Неменко.

Таким образом, было доказано, что эта бусина родом из Древнего Египта. Однако датировка ещё требует уточнения, поскольку технология создания таких предметов появилась ещё в конце III — середине II тысячелетия до нашей эры и сохранялась, с некоторыми нюансами, тысячелетиями. Также российским специалистам предстоит, пожалуй, самое интересное — понять, как на нашей земле смог оказаться этот заморский артефакт.

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Ранее Лайф рассказывал, что в Египте археологи обнаружили сотни глиняных кувшинов с вином. Они выглядели довольно внушительно и были плотно закрыты. По словам экспертов, сосуды сохранились в очень хорошем состоянии, что позволит досконально изучить их содержимое, которому не менее пяти тысяч лет.

Наталья Исакова
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  • Древний Египет
  • Наука и Технологии
  • Ярославская область

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