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24 ноября, 12:38

Учёные нашли в молоке вещество, помогающее бороться с раком

Nature: Транс-вакценовая кислота из молока помогает организму бороться с раком

Транс-вакценовая жирная кислота, которая содержится в молоке, молочных продуктах, говядине и баранине, помогает организму бороться с раковыми или инфицированными вирусом клетками. Такое открытие сделали учёные из Калифорнийского университета в Чикаго, передаёт журнал Nature.

Выяснилось, что у мышей на диете, в которой присутствовало это вещество, снижалась способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки. Люди же, проходящие лечение лимфомы, и в крови у которых было больше этой кислоты, легче поддавались лечению.

По словам экспертов, транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки. Это поможет усилить процесс иммунотерапии у больных раком.

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Ранее Лайф писал, что врачи выявили продукт, который грозит человеку онкологией. Так, при употреблении полуфабрикатов в организме может наблюдаться аномальное разрастание слизистых оболочек в полых органах — иными словами, полипы, говорящие о предраковом состоянии.

Обложка ©

freepik / bublikhaus

Ян Поланин
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