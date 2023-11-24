Учёные нашли в молоке вещество, помогающее бороться с раком

Транс-вакценовая жирная кислота, которая содержится в молоке, молочных продуктах, говядине и баранине, помогает организму бороться с раковыми или инфицированными вирусом клетками. Такое открытие сделали учёные из Калифорнийского университета в Чикаго, передаёт журнал Nature.

Выяснилось, что у мышей на диете, в которой присутствовало это вещество, снижалась способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки. Люди же, проходящие лечение лимфомы, и в крови у которых было больше этой кислоты, легче поддавались лечению.

По словам экспертов, транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки. Это поможет усилить процесс иммунотерапии у больных раком.