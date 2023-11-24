Учёные нашли в молоке вещество, помогающее бороться с раком
Nature: Транс-вакценовая кислота из молока помогает организму бороться с раком
Транс-вакценовая жирная кислота, которая содержится в молоке, молочных продуктах, говядине и баранине, помогает организму бороться с раковыми или инфицированными вирусом клетками. Такое открытие сделали учёные из Калифорнийского университета в Чикаго, передаёт журнал Nature.
Выяснилось, что у мышей на диете, в которой присутствовало это вещество, снижалась способность к росту раковых опухолей кожи и толстой кишки. Люди же, проходящие лечение лимфомы, и в крови у которых было больше этой кислоты, легче поддавались лечению.
По словам экспертов, транс-вакценовую кислоту можно использовать в качестве пищевой добавки. Это поможет усилить процесс иммунотерапии у больных раком.
Ранее Лайф писал, что врачи выявили продукт, который грозит человеку онкологией. Так, при употреблении полуфабрикатов в организме может наблюдаться аномальное разрастание слизистых оболочек в полых органах — иными словами, полипы, говорящие о предраковом состоянии.