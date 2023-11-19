Найден самый опасный продукт для кишечника, который грозит онкологией

Полуфабрикаты являются самым опасным продуктом для кишечника. Их частое потребление грозит серьёзными последствиями и даже риском возникновения онкологии, предупредил кандидат медицинских наук, врач-гастроэнтеролог Сергей Вялов.

В доказательство эксперт привёл результаты научных исследований, согласно которым, при частом употреблении вредной пищи повышается риск воспаления в кишечнике. Также в организме может наблюдаться аномальное разрастание слизистых оболочек в полых органах — иными словами, полипы, говорящие о предраковом состоянии.

Как объяснил Вялов, всё дело в том, что в готовом продукте, который для употребления необходимо лишь подогреть в микроволновке, содержатся специальные вещества, сохраняющие пищу как можно дольше. Именно они и вредят нашему организму.

"За счёт этих добавок полуфабрикаты становятся крайне опасными", — сказал он в интервью на YouTube-канале "Коллектив".

Наибольшую опасность для организма представляет жареная еда, поскольку почти на всех предприятиях её готовят на масле, которое не меняется долгое время. Поэтому, если не хотите навредить своему организму, лучше такой пищей не злоупотреблять. В ином случае может возникнуть воспаление, которое провоцирует избыточный рост микробов в кишечнике.