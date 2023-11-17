Сотни граммов сахара: Диетологи назвали шокирующую причину, по которой не стоит есть покупные десерты

Продающиеся в кафе и ресторанах десерты могут содержать опасное для здоровья количество сахара, выяснили в британской общественной организации Аction on Sugar, изучающей влияние этого ингредиента на людей. Об этом пишет Daily Mail.

Так, они проанализировали более 700 десертов и напитков в британских предприятиях общественного питания и пришли к неутешительным выводам: некоторые из них содержат до 133 граммов сахара. Те же выводы были сделаны относительно "полезных для здоровья" смузи. К слову, Всемирная организация здравоохранения рекомендует употреблять не более 30 граммов сахара в сутки, что равно примерно семи-восьми чайным ложкам.

По словам диетолога организации Action on Sugar Зои Дэвис, часто кафе и рестораны нигде не указывают содержание сахара в своей продукции, а технологические карты с подробным составом трудно найти в Сети. В то же время, как следует из многочисленных исследований, сладкоежкам грозят ожирение, диабет и сердечно-сосудистые заболевания.