Продукты, которые мы употребляем каждый день, оказались прямой дорогой к тромбам
Диетолог Гинзбург: Риск тромбозов повышают сладкие, солёные и спиртные напитки
Некоторые продукты и напитки способствуют сгущению крови, приводят к тромбообразованию и могут вызвать смерть. Об этом россиян предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он напомнил, что механизм свёртывания крови (гемостаз) нужен человеку для остановки кровотечений, чтобы избежать значительных кровопотерь при повреждении сосудов. Но организм — сложная система, и то, что должно спасать жизнь, часто может обернуться обратным эффектом.
В чёрный список по риску образования тромбозов медик включил все сладкие, солёные и алкогольные напитки. А из продуктов, как пишет aif.ru, выделил ливер (печень, почки, сердце), бобовые и сахар.
Между тем в медицине нет терминов "густая кровь" или "разжижение". Но вместо этого есть термин "высокий риск тромбозов". Именно его нужно уменьшать во избежание тромбоза, инфаркта и даже смерти. Зачастую причинами этого опасного заболевания являются малоподвижный образ жизни и напряжённая работа. О других факторах, повышающих риск тромбозов, Лайф писал здесь.