Продукты, которые мы употребляем каждый день, оказались прямой дорогой к тромбам

Некоторые продукты и напитки способствуют сгущению крови, приводят к тромбообразованию и могут вызвать смерть. Об этом россиян предупредил врач-диетолог Михаил Гинзбург. Он напомнил, что механизм свёртывания крови (гемостаз) нужен человеку для остановки кровотечений, чтобы избежать значительных кровопотерь при повреждении сосудов. Но организм — сложная система, и то, что должно спасать жизнь, часто может обернуться обратным эффектом.

В чёрный список по риску образования тромбозов медик включил все сладкие, солёные и алкогольные напитки. А из продуктов, как пишет aif.ru, выделил ливер (печень, почки, сердце), бобовые и сахар.