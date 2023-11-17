Диетолог успокоила сладкоежек и развеяла пять популярных мифов о вреде шоколада

Шоколад окутан множеством популярных мифов, не имеющих отношения к истине. Один из них — данная сладость провоцирует появление прыщей. Об этом рассказала диетолог-нутрициолог Ирина Мансурова.

По словам эксперта, нет научных данных, подтверждающих связь шоколада и появления акне. Сам по себе шоколад не вызывает прыщи. Однако стоит учесть, что в плитках и конфетах могут находиться добавки. Жиры и сахара повышают гликемический индекс и калорийность шоколада. Также жиры способны провоцировать повышенный синтез гормонов, включая тестостерон. Если его скапливается много, он может привести к увеличению сальных желёз, что в свою очередь повысит салообразование. Помимо этого причиной появления акне может может быть молоко в составе шоколада. Оно нарушает микрофлору кишечника, из-за чего патогенные бактерии становятся активнее, вызывая воспаления на лице.

"Шоколад — мощный аллерген, если им увлекаться чрезмерно, можно столкнуться с отёком Квинке или крапивницей. В шоколаде даже с минимумом добавок всё равно много компонентов — это могут быть яйца, орехи, арахис, соя. А ещё в нём может попадаться хитин — основа панциря насекомых, которая попадает при переработке какао-бобов. И, конечно же, надо следить за составом шоколада — чем в нём больше ароматизаторов, красителей и прочих добавок, тем выше риски нежелательных проявлений", — пояснила Мансурова в беседе с aif.ru.

Второй миф — шоколад повышает холестерин. Мансурова напомнила, что в состав шоколада входит масло какао, которое на четверть состоит из карбоновых кислот, а на треть из стеариновой кислоты. Также в составе есть олеиновая кислота. Оба этих веществах ощутимо не сказываются на количестве холестерине в организме. Напротив, шоколад может даже снижать уровень холестерина за счёт наличия флавоноидов. Главное условие — знать меру. По словам диетолога можно употреблять одну-две полосочки горького шоколада в день, а согласно данным учёных, антихолестериновыми свойствами обладает лишь шоколад с содержанием какао более 60%.

Третий миф — в шоколаде много кофеина, сажающего сердце. В стопроцентном продукте содержится 240 мг кофеина, что равно 2,5 чашкам кофе. Это не превышает допустимую безопасную дневную дозировку. В сладко-горьком шоколаде с содержанием какао 55% — 124 мг кофеина, в молочном с 33% — 45 мг, что эквивалентно чашке чёрного чая. А вот за содержанием сахара в шоколаде стоит следить более пристально, так как вместе с кофеином он может привести к изменениям в нервной системе.

Следующий миф — шоколад вызывает привыкание. Это убеждение, скорее, связано с тем, что все продукты, в которых много углеводов, включая шоколад, вызывают тягу, напоминающую зависимость. Также шоколад влияет на дофамин, называемый в народе гормоном радости и удовольствия, отметила нутрициолог.

"В ряде исследований было показано, что шоколад — один из самых проблемных продуктов для человека с зависимым пищевым поведением. Также его определили как пищу, вызывающую наибольшее привыкание. Дополнительную зависимость может создавать кофеин в его составе", — предупредила Мансурова.

Не совсем верно, что шоколад нельзя есть диабетикам. Конечно, он может провоцировать скачки глюкозы в крови, однако если выбрать продукт с максимально низким гликемическим индексом, то можно избежать серьёзных проблем. Специалист посоветовала диабетикам присмотреться к горькому шоколаду (всего пара долек в день), а ещё пастиле, зефиру и мармеладу.