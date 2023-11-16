Есть риск развития рака: Онколог назвал пугающие последствия занятия сексом

Неправильный образ жизни влияет на риск развития рака, и беспорядочный секс — не исключение. Об этом рассказал онколог, заведующий кафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский.

"Не секрет, что вирусы папилломы вызывают большое количество эпителиальных опухолей. Это не только рак шейки матки, это и опухоли ротоглотки, гортаноглотки, носоглотки, иногда пищевода, анального канала. То есть сексуальный образ жизни на рак тоже может повлиять, особенно в части тех вирусиндуцированных опухолей, вирусы которых передаются половым путём", — сказал он в беседе с РИА "ФедералПресс".

Привести к развитию онкозаболеваний могут и вредные привычки, например курение — такая причина встречается у каждого второго пациента. Ещё одним фактором является работа на вредном производстве. Речь идёт о сотрудниках, которые взаимодействуют с асбестом, и тех, кто трудится на нефтеперерабатывающих заводах, — они контактируют со всякими присадками. Кроме того, в зоне риска те, кто заправляет самолёты, — они сталкиваются с канцерогенами и полифенолами.

При этом важно обращать внимание и на питание. Если существует воспаление в толстой кишке и желудке, риск развития онкологии возрастает, предупредил Покровский.