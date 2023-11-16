Названы виды рака, от которых мужчины страдают чаще, чем женщины

Есть виды рака, которыми чаще болеют мужчины, чем женщины. Например, рак глотки. Об этом рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский.

"У мужчин значительно выше процент заболеваемости опухолями головы и шеи: рак губы, полости рта, глотки, гортани. Связано это, вероятно, с тем, что среди мужчин больше курильщиков. Также алкоголь достаточно сильно влияет на возникновение опухолей — рак пищевода чаще возникает у мужчин", — перечислил Покровский в беседе с РИА "ФедералПресс".

Также он предупредил, что мужчины чаще, чем женщины, болеют раком желудка, правда показатели различаются не сильно. Кроме того, у представителей сильного пола почти в три раза больше диагностируют новообразования в лёгких. А ещё гепатиты С и В, которые могут привести к раку печени, атакуют мужчин чаще, чем женщин.