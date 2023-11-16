Названы виды рака, от которых мужчины страдают чаще, чем женщины
Онколог Покровский: Мужчины чаще женщин болеют раком глотки и пищевода
Есть виды рака, которыми чаще болеют мужчины, чем женщины. Например, рак глотки. Об этом рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский.
"У мужчин значительно выше процент заболеваемости опухолями головы и шеи: рак губы, полости рта, глотки, гортани. Связано это, вероятно, с тем, что среди мужчин больше курильщиков. Также алкоголь достаточно сильно влияет на возникновение опухолей — рак пищевода чаще возникает у мужчин", — перечислил Покровский в беседе с РИА "ФедералПресс".
Также он предупредил, что мужчины чаще, чем женщины, болеют раком желудка, правда показатели различаются не сильно. Кроме того, у представителей сильного пола почти в три раза больше диагностируют новообразования в лёгких. А ещё гепатиты С и В, которые могут привести к раку печени, атакуют мужчин чаще, чем женщин.
Но есть и хорошие новости. По крайней мере, гены играют далеко не главную роль в возникновении рака, как это бывает в ряде заболеваний. Правда, это автоматически означает, что человека, у которого в роду нет онкологии, генетика также не защищает.
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