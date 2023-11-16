Регион

Уведомления отключены

16 ноября, 04:00

Названы виды рака, от которых мужчины страдают чаще, чем женщины

Онколог Покровский: Мужчины чаще женщин болеют раком глотки и пищевода

Есть виды рака, которыми чаще болеют мужчины, чем женщины. Например, рак глотки. Об этом рассказал заведующий кафедрой биохимии РУДН Вадим Покровский.

"У мужчин значительно выше процент заболеваемости опухолями головы и шеи: рак губы, полости рта, глотки, гортани. Связано это, вероятно, с тем, что среди мужчин больше курильщиков. Также алкоголь достаточно сильно влияет на возникновение опухолей — рак пищевода чаще возникает у мужчин", — перечислил Покровский в беседе с РИА "ФедералПресс".

Также он предупредил, что мужчины чаще, чем женщины, болеют раком желудка, правда показатели различаются не сильно. Кроме того, у представителей сильного пола почти в три раза больше диагностируют новообразования в лёгких. А ещё гепатиты С и В, которые могут привести к раку печени, атакуют мужчин чаще, чем женщин.

Вовсе не рак: Онколог рассказал о скрытой опасности пигментных пятен

Вовсе не рак: Онколог рассказал о скрытой опасности пигментных пятен

Но есть и хорошие новости. По крайней мере, гены играют далеко не главную роль в возникновении рака, как это бывает в ряде заболеваний. Правда, это автоматически означает, что человека, у которого в роду нет онкологии, генетика также не защищает.

Обложка ©

Freepik

Анатолий Симоненко
  • Новости
  • Рак
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров