Передаётся ли рак по наследству, объяснил онколог
Онколог Щепеляев: Рак не всегда передаётся по наследству
Гены не играют основную роль в возникновении рака, как это бывает в ряде заболеваний. Об этом рассказал онкоиммунолог Даниил Щепеляев.
"Нельзя сказать, что, например, рак молочной железы является наследственным, а рак желудка – нет. Рак желудка бывает как наследственно обусловленный, то есть с поражением ряда генов, так и абсолютно не связанный с этим. Также неверно утверждать, что если у вас определённая комбинация генов, то точно будет злокачественная опухоль", — пояснил Щепеляев в беседе с РИА "ФедералПресс".
По его словам, риск проявления злокачественного образования значительно выше, если у человека есть обусловленная генетическая ассоциация. Однако это не значит, что рак у такого человека будет с вероятностью в 100%. И наоборот, если предрасположенности нет, не значит, что ничего не появится. У злокачественных образований много причин, и среди них нет ведущей, включая генетическую. Порой в этом играют роль даже вирусные и бактериальные инфекции, пояснил эксперт.
Ранее было названо количество родинок, при котором у человека повышаются шансы заболеть раком кожи. А чтобы избежать болезни, рекомендуется избегать долгого нахождения под ультрафиолетом, а также использовать солнцезащитный крем с высоким индексом SPF-защиты.
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