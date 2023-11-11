Передаётся ли рак по наследству, объяснил онколог

По его словам, риск проявления злокачественного образования значительно выше, если у человека есть обусловленная генетическая ассоциация. Однако это не значит, что рак у такого человека будет с вероятностью в 100%. И наоборот, если предрасположенности нет, не значит, что ничего не появится. У злокачественных образований много причин, и среди них нет ведущей, включая генетическую. Порой в этом играют роль даже вирусные и бактериальные инфекции, пояснил эксперт.