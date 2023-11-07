Названо количество родинок, при котором у человека повышаются шансы заболеть раком кожи

Исследования показывают, что у людей, на теле которых насчитывается более 50 родинок, наблюдается повышенный риск развития агрессивного вида рака кожи. Онколог Максим Астраханцев рассказал о средствах защиты, которые помогут избежать развития меланомы.

Так, эксперт советует избегать долгого нахождения под ультрафиолетом, а также использовать солнцезащитный крем с высоким индексом SPF-защиты.

"Крем должен наноситься за 20–30 минут до выхода на солнце и регулярно обновляться каждые два часа или после купания. Это поможет уменьшить воздействие вредных ультрафиолетовых лучей на кожу и снизить риск развития меланомы. Чтобы минимизировать воздействие ультрафиолета на кожу, рекомендуется отдыхать на пляже утром с 7:00 до 10:00 и вечером после 17:00, когда солнце не так ярко светит", — рассказал эксперт интернет-порталу РИАМО.

Онколог отметил, что полностью отказываться от солнечного света не стоит, так как ультрафиолет помогает в укреплении костей.