Онколог объяснила, с какими родинками нужно срочно бежать к врачу

Большое количество родинок иногда несёт опасность для человека, так как в них могут присутствовать раковые клетки, из-за которых возникает 20–30% случаев меланомы. Об этом сообщила врач – дерматолог-онколог Ольга Машкова, добавив, что при любых повреждениях необходимо обработать родинки хлоргексидином, а затем сразу обратиться за медицинской помощью.

"Основная опасность травмированных родинок в том, что они могут перерождаться в злокачественные новообразования. Чтобы убедиться, что вам ничего не грозит, врач проведёт обследование. Если же есть риск развития меланомы, у вас будет возможность своевременно начать лечение", — подчеркнула онколог в беседе с РИАМО.

По её словам, родинки образуются на теле новорождённого ребёнка и сопровождают человека на протяжении всей жизни. Кроме того, родинки могут появиться в процессе полового созревания, во время беременности, а также у людей средних лет под влиянием ультрафиолетового излучения. Машкова уточнила, что не стоит беспокоиться об этих кожных образованиях, если они не изменяются.

Однако, если вы повредили родинку, обязательно стоит пройти обследование на наличие меланомы. На ранней стадии она хорошо поддаётся лечению, подчеркнула Машкова. Родинку и поражённые лимфоузлы могут удалить, при необходимости пациенту назначат химиотерапию. Онколог порекомендовала следить за состоянием кожных образований и при малейшем подозрении идти к медикам, чтобы не запустить ситуацию.