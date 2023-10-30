Онколог заявил, что человеческая печень может отрасти заново даже при удалении 80% органа
Врач Бредер заявил, что достаточно 20% печени для полной регенерации органа
Печень может полностью регенерироваться после удаления из неё опухоли, для этого достаточно 20% органа. Об этом сообщил "Газете.ru" завотделом лекарственного лечения НМИЦ онкологии им. Блохина, президент Междисциплинарного общества специалистов по опухолям печени Валерий Бредер.
"Но эти 20% должны адекватно кровоснабжаться, от них должно быть отхождение желчи, которая синтезируется. Тут очень много нюансов", — отметил он.
По его словам, здесь всё очень индивидуально, потому что перед операцией врачи должны принять решение, удалять или нет опухоль, и о том, хватит ли оставшейся части печени для жизнедеятельности. Медик добавил, что многое зависит от возраста пациента и наличия у него хронических болезней.
Бредер резюмировал, что если врачи понимают невозможность хирургического удаления опухоли, то только тогда на помощь приходят альтернативные варианты терапии.
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