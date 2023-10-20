Врач предупредил о риске остаться инвалидом при колоректальном раке. Но так ли страшен чёрт?

Колоректальный рак — онкологическое заболевание, которое может развиться в разных отделах толстой кишки. Это один из наиболее распространённых видов рака у людей старше 40 лет. На ранних стадиях болезнь хорошо поддаётся лечению, поэтому важно вовремя её выявить.

"Чаще всего колоректальный рак протекает без явных симптомов и обнаруживается уже на последних стадиях. Но есть некоторые симптомы, при появлении которых нужно обратиться к врачу и пройти обследования", — рассказал Лайфу заведующий хирургическим отделением "СМ-Клиники" хирург Ильдус Мухаметов.

Важным признаком опухоли правой половины толстого кишечника хирург назвал анемию. Если падает уровень гемоглобина, следует обязательно пройти диагностику и показаться врачу. Кроме того, человека могут беспокоить частые запоры, кровь в стуле, диарея и метеоризм, которые не проходят после приёма лекарств, постоянный дискомфорт в области живота.

Многие люди боятся идти к врачу и ещё больше боятся операции при диагнозе "колоректальный рак", поскольку уверены, что им обязательно удалят часть кишечника, выведут стому и они станут инвалидами. Чтобы этого не случилось, нужно регулярно проходить диагностику — делать анализ кала на скрытую кровь и колоноскопию, рекомендовал медик.

При проведении колоноскопии могут обнаружить полипы или аденомы в толстом кишечнике. Они часто перерождаются в злокачественные опухоли, поэтому, вовремя удалив их, можно снизить риск развития колоректального рака, продолжил врач.

Среди основных факторов риска возникновения колоректального рака — малоподвижный образ жизни, ожирение, некоторые воспалительные заболевания кишечника, неправильное питание с недостатком клетчатки и преобладанием животных белков и жиров, курение и употребление алкоголя. Поэтому для профилактики возникновения злокачественных опухолей необходимо стараться ежедневно есть овощи и фрукты, ограничить регулярное употребление красного мяса, избавиться от вредных привычек, вести активный образ жизни и своевременно лечить воспалительные заболевания ЖКТ, а людям старше 40 лет — проходить скрининговые обследования, подытожил Мухаметов.