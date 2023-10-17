Уролог объяснил связь между хроническим простатитом и раком

Простатит может побеспокоить мужчину в любом возрасте и по разным причинам. Профессор и врач-уролог Виген Малхасян объяснил, как появляется эта болезнь, чем лечится и самое главное — может ли привести к раку простаты.

По словам медика, простата способна воспалиться из-за попадания инфекции и даже сидячего образа жизни. Человек может заработать простатит, который бывает острым и хроническим. Последний имеет неинфекционную форму в виде синдрома хронической тазовой боли. Малхасян добавил, что острый простатит сопровождается сильными болями при мочеиспускании, частыми нестерпимыми позывами в туалет и повышенной температурой тела. Если запустить такой тип простатита, произойдут осложнения в виде абсцесса. Тогда поможет только хирургическое вмешательство, говорит медик.

Те же, кто страдает хроническим простатитом, мучаются от болей в промежности. Пациенты чувствуют дискомфорт при мочеиспускании и эякуляции. Чтобы диагностировать это заболевание и затем вылечить его, нужно обратить внимание на шкалу симптомов хронического простатита NIH-CPSI, созданную Национальным институтом здоровья США. Медики исследуют анализ мочи пациента до и после проведения массажа простаты.

"Для лечения острого состояния назначают антибактериальные препараты. Для лечения хронической болезни и синдрома хронической тазовой боли кроме антибактериальных применяются противовоспалительные препараты и альфа-адреноблокаторы", — подчеркнул Малхасян в беседе с aif.ru.

Уролог добавил, что рак простаты и хронический простатит — разные заболевания. Однако медик призвал не игнорировать проблему, а сразу обращаться за помощью к специалистам. Они помогут выявить на начальном этапе возможные риски появления онкологического заболевания, заключил Малхасян.