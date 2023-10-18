Онколог предупредила, что за обычной изжогой может скрываться рак

Изжога — распространённое явление, которое может быть следствием курения, ожирения, потребления жирной пищи и беременности. Врач-онколог, заведующая онкологическим отделением клиники "Евроонко" в Санкт-Петербурге Анастасия Марьенко рассказала Лайфу, может ли это заболевание вызвать рак.

По её словам, обычно изжога не является серьёзным недугом, но иногда говорит о наличии гастроэзофагеальной рефлюксной болезни (ГЭРБ), при которой кислота из желудка регулярно выбрасывается в пищевод, травмируя его слизистую. В итоге может развиться дисплазия, предупредила медик.

"При длительном воздействии кислоты на слизистую оболочку пищевода её клетки начинают восстанавливаться с патологиями — такие клетки называются диспластическими. Дисплазия — это предраковое состояние", — объяснила Марьенко.

Если такие клетки не будут обнаружены и вылечены, то они могут переродиться в раковые, отметила она. Поэтому необходимо принимать меры по предотвращению развития ГЭРБ. Для профилактики болезни следует отказаться от курения, чрезмерного потребления алкоголя, а также пересмотреть свой рацион, исключив жирную, острую и солёную пищу. Врач посоветовала следить и за режимом питания, например не ложиться спать сразу после ужина.

"Если вы регулярно испытываете изжогу, то ни в коем случае не занимайтесь самолечением, а сразу обращайтесь к врачу. Профильный специалист сможет определить причину и назначить наиболее подходящее лечение", — резюмировала Марьенко.