Россиян предупредили о риске опухолей у детей из-за использования взрослых шампуней

Использовать взрослые шампуни при мытье головы своим детям может быть опасно. Об этом в беседе с Лайфом рассказала ассистент кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Елена Близнюк.

По словам эксперта, детские шампуни должны быть безопасны и не причинять вреда малышу, даже если он проглотит средство. Другие важные моменты — гипоаллергенность (следует искать маркировку ГА) и оптимальный pH (близкий к 7).

Близнюк пояснила, что нельзя мыть голову детям взрослым шампунем, так как гидролипидный слой их кожи ещё плохо сформирован из-за слабой работы сальных и потовых желёз и легко нарушается под воздействием щелочной среды. А в составе взрослых шампуней имеется уровень pH, сдвинутый в щелочную зону. По словам эксперта, такие средства портят кожу головы ребёнка, вызывают шелушение, раздражение и воспаление.

"Конечно, шампунь для малыша должен быть натуральным. Хорошо, если в его составе есть компоненты, предупреждающие сухость и раздражение кожи: масла или растительные экстракты (календула, ромашка, череда, аир). Не покупайте шампуни, где в характеристике ингредиентов значится "идентичен натуральному", — пояснила собеседница Лайфа.

Близнюк советует выбирать шампунь для малыша без красителей и фталатов. Наличие последних элементов можно определить по словам "отдушка", "ароматизатор", fragrance. Фталаты вызывают гормональный сбой, сахарный диабет, астму, ведут к набору лишних килограммов. Также, по словам специалиста, не стоит покупать шампуни, где есть парабены. Эти вещества вредны для детей из-за возможного появления гормонозависимых опухолей. Кроме того, метилпарабен может привести к солнечным ожогам, сухости и ускоренному старению кожи, подытожила эксперт.