Вовсе не рак: Онколог рассказал о скрытой опасности пигментных пятен

Пигментные пятна не могут спровоцировать рак. Впрочем, это вовсе не означает, что они не таят в себе никакой опасности, рассказал в беседе с РИА "ФедералПресс" онколог Вадим Покровский.

"Пигментные пятна являются простыми, как доброкачественные невусы, и, в общем-то, ничего за собой не влекут. Но в этих участках много меланоцитов, в связи с чем могут появляться какие-то видоизменённые клетки. Существует вероятность, что они будут чаще повреждаться, чем в непигментных участках", — предупредил собеседник агентства.

Также заведующий кафедрой биохимии РУДН посоветовал регулярно наблюдать за пигментными пятнами. Они могут поменять цвет, форму и приподнятость над кожей, подытожил Покровский.