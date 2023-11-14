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14 ноября, 01:28

Вовсе не рак: Онколог рассказал о скрытой опасности пигментных пятен

Онколог Покровский исключил возникновение рака из-за пигментных пятен

Пигментные пятна не могут спровоцировать рак. Впрочем, это вовсе не означает, что они не таят в себе никакой опасности, рассказал в беседе с РИА "ФедералПресс" онколог Вадим Покровский.

"Пигментные пятна являются простыми, как доброкачественные невусы, и, в общем-то, ничего за собой не влекут. Но в этих участках много меланоцитов, в связи с чем могут появляться какие-то видоизменённые клетки. Существует вероятность, что они будут чаще повреждаться, чем в непигментных участках", — предупредил собеседник агентства.

Также заведующий кафедрой биохимии РУДН посоветовал регулярно наблюдать за пигментными пятнами. Они могут поменять цвет, форму и приподнятость над кожей, подытожил Покровский.

Передаётся ли рак по наследству, объяснил онколог

Передаётся ли рак по наследству, объяснил онколог

Шансы заболеть раком повышаются, если тело человека чрезмерно усыпано родинками, рассказывал Лайф ранее. Насторожиться следует, когда на теле удалось насчитать более 50 тёмных пятен.

Обложка ©

Freepik / rawpixel.com

Илья Пушкарев
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