Эндокринолог развеяла популярный миф о пользе авокадо для худеющих

Вопреки распространённому мифу авокадо никак не помогает людям бороться с лишним весом. Об этом сообщила "Газете.ru" врач – эндокринолог-диетолог Юлия Хрулёва.

Она также подчеркнула, что популярные диеты, в которых используются только смузи и соки из овощей, ничем не выигрывают перед разнообразным питанием. Более того, подобные диеты могут только обострить имеющиеся заболевания, связанные с нарушением углеводного обмена и патологией ЖКТ.

Она также посоветовала ежедневно есть по пять порций овощей и фруктов, каждая из которых должна быть около 80 граммов. А вот авокадо при похудении следует есть с особой осторожностью.

"Следует учитывать калорийность авокадо: средний плод содержит около 240 калорий и 22 г жиров, что значительно превышает калорийность более привычных нам фруктов и овощей", — пояснила Хрулёва.

При соблюдении диеты нельзя есть много сухофруктов, ведь в них больше сахара и калорий на одну порцию. В готовых мюслях тоже может быть избыток сахара. Поэтому их нужно покупать без добавок, а перед употреблением заливать нежирным йогуртом и посыпать любимыми фруктами.

В твороге, кефире и йогурте также может быть добавленный сахар. Поэтому важно читать состав, обращая внимание на содержание жира, белка, кальция. Там же можно найти упоминание о лишнем сахаре.

Она назвала ещё один вредный продукт при похудении — протеиновые батончики. Часть из них содержат добавленный сахар и множество калорий. В "правильном" батончике должно быть не менее десяти граммов белка и 150–250 калорий, а также меньше пяти граммов на одну порцию.