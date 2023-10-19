Названы продукты, к которым лучше не притрагиваться при болезнях почек

Функция почек заключается в удалении из крови лишней жидкости и растворённых в ней веществ, и неправильное питание является одним из главнейших факторов развития болезней этих важных органов. О том, на какие продукты лучше не налегать при проблемах с почками, "Газете.ru" рассказал уролог-андролог Артур Богатырев.

Так, лучше исключить из рациона продукты, богатые оксалатами: шпинат, орехи, чипсы, картошку фри, щавель, свёклу, отруби и шоколад. То же врач сказал и о калии, в большом количестве содержащемся, например, в авокадо.

"Калий в основном полезен, особенно для сердца. Он регулирует жидкость в организме, поддерживает буферность клеток и электролитный баланс", — отметил уролог Центра репродуктивного здоровья "СМ-Клиника".

Однако, пояснил специалист, переизбыток калия вызывает гиперкалиемию, основными симптомами которой являются замедление сердечного ритма, тошнота и слабость.

Также андролог рекомендует не злоупотреблять напитками, богатыми алкалоидами: кофе, крепким чаем, газировкой. Пристрастие к ним грозит образованием камней в почках, так что в день лучше не пить больше одной-двух чашек того же кофе.

Повредит и переизбыток кальция, предупредил врач. Так, он в большом количестве содержится в молочной продукции, а злоупотребление ею может привести к насыщению кальцием урины и, как следствие, развитию мочекаменной болезни.

А холестерин и насыщенные жиры, содержащиеся в большом количестве, например, в сливочном масле, грозят сердечно-сосудистыми заболеваниями, которые также скажутся на работе почек. То же врач сказал и о соли — другом вредном продукте для выделительной системы. Она накапливается в организме и может нарушить гидролитический баланс.

"Не стоит увлекаться такими продуктами, как мясо и печень, которые содержат пурины. Эти вещества стимулируют выработку мочевой кислоты. При этом почкам приходится работать в усиленном режиме. Избыточное потребление белков животного происхождения может привести к образованию камней в почках. Кроме того, мочевая кислота скапливается в суставах и провоцирует развитие артритов", — добавил специалист.