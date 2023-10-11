Регион

Уведомления отключены

11 октября, 14:30

Врач объяснила, можно ли застудить почки, посидев на холодной лавочке

Врач Зубова: Нельзя застудить почки, просто посидев на холодной лавочке

К редким признакам заболеваний почек можно отнести скачки артериального давления, изменения аппетита, зуд в половых органах и хроническую усталость. Об этом рассказала врач Нина Зубова.

"За словосочетанием "застудить почки" могут скрываться самые разные заболевания, которые вызывают воспаление в органах мочеполовой системы. Среди наиболее распространённых: цистит — воспаление мочевого пузыря, пиелонефрит — воспаление почек, гломерулонефрит — воспаление почечных клубочков", — подчеркнула медик в беседе с "Газетой.ru".

Симптомы патологий схожи между собой: боли внизу живота и в спине, частое желание сходить в туалет, болезненное мочеиспускание, отёки лица, повышенная температура, изменение цвета и запаха мочи. При этом Зубова пояснила, что лечение для каждой болезни почек назначается разное.

Нефролог объяснила, как по внешности распознать болезнь почек

Нефролог объяснила, как по внешности распознать болезнь почек

Эксперт добавила, что в некоторых случаях боли в пояснице указывают на мышечные травмы, растяжения или развитие остеохондроза. Если боли усиливаются во время движения, то источник проблемы нужно искать в позвоночнике. При этом медик развеяла миф, что если просто посидеть на холодной лавочке, то можно заработать болезни почек.

Как правило, почечные патологии возникают из-за уже имеющегося очага инфекции внутри организма. Иммунитет снижается из-за переохлаждения, поэтому вредным микробам и вирусам легко добраться до мочеполовой системы. Доктор подчёркивает, что застудить почки можно по-разному: и во время долгой прогулки на морозе, и во время плавания в холодной воде, а также при переохлаждении ног или спины.

Зубова развеяла ещё один миф, связанный с одеждой. Если носить короткие куртки или мини-юбки, то заболеть сиюминутно трудно, а вот создать все необходимые условия для развития патологии — легко. Кроме того, по словам специалиста, почкам наносят урон вредные привычки. Среди них неправильное питание, употребление алкоголя, нарушения сна, стрессы, нехватка витаминов. Свою лепту вносят и половые инфекции.

Врач предупредил об опасности почечной колики

Врач предупредил об опасности почечной колики

Ранее Лайф предупредил россиян, что не стоит использовать пиво как мочегонное средство. По словам врача Александра Умнова, напиток раздражает почечную ткань, из-за чего портится фильтрационная способность этих органов.

Обложка ©

Shutterstock

Дарья Нарыкова
  • Новости
  • Здоровье

    • Подписаться на LIFE

    • yanews
    • yadzen
    • Google Новости
    • vk
    • ok

    Комментарий

    0
    avatar

    Новости партнеров