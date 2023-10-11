Врач объяснила, можно ли застудить почки, посидев на холодной лавочке

К редким признакам заболеваний почек можно отнести скачки артериального давления, изменения аппетита, зуд в половых органах и хроническую усталость. Об этом рассказала врач Нина Зубова.

"За словосочетанием "застудить почки" могут скрываться самые разные заболевания, которые вызывают воспаление в органах мочеполовой системы. Среди наиболее распространённых: цистит — воспаление мочевого пузыря, пиелонефрит — воспаление почек, гломерулонефрит — воспаление почечных клубочков", — подчеркнула медик в беседе с "Газетой.ru".

Симптомы патологий схожи между собой: боли внизу живота и в спине, частое желание сходить в туалет, болезненное мочеиспускание, отёки лица, повышенная температура, изменение цвета и запаха мочи. При этом Зубова пояснила, что лечение для каждой болезни почек назначается разное.

Эксперт добавила, что в некоторых случаях боли в пояснице указывают на мышечные травмы, растяжения или развитие остеохондроза. Если боли усиливаются во время движения, то источник проблемы нужно искать в позвоночнике. При этом медик развеяла миф, что если просто посидеть на холодной лавочке, то можно заработать болезни почек.

Как правило, почечные патологии возникают из-за уже имеющегося очага инфекции внутри организма. Иммунитет снижается из-за переохлаждения, поэтому вредным микробам и вирусам легко добраться до мочеполовой системы. Доктор подчёркивает, что застудить почки можно по-разному: и во время долгой прогулки на морозе, и во время плавания в холодной воде, а также при переохлаждении ног или спины.

Зубова развеяла ещё один миф, связанный с одеждой. Если носить короткие куртки или мини-юбки, то заболеть сиюминутно трудно, а вот создать все необходимые условия для развития патологии — легко. Кроме того, по словам специалиста, почкам наносят урон вредные привычки. Среди них неправильное питание, употребление алкоголя, нарушения сна, стрессы, нехватка витаминов. Свою лепту вносят и половые инфекции.