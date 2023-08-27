Любителям пива рассказали, почему его нельзя использовать как мочегонное
Врач Умнов: Использование пива как мочегонного навредит почкам
Несмотря на то что пиво обладает мочегонным эффектом, его использование в данных целях не рекомендуется и может навредить здоровью. Об этом в беседе с Лайфом предупредил хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.
"Пиво производит мочегонный эффект, но лучше не употреблять его с этой целью. Усиление мочеотделения вызвано не поступившей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани. В результате ухудшается фильтрационная способность почек", — пояснил он.
Кроме того, вместе с вредными веществами из организма после употребления пива вымываются калий, кальций, магний и другие необходимые микроэлементы. А постоянная нагрузка на почки, добавил врач, приводит к нарушению их функционирования, поражению почечных сосудов, кровоизлиянию и даже инфаркту органа.
"Эти заболевания — не редкость среди пивных алкоголиков", — заключил Умнов.
Ранее Александр Умнов рассказывал, чем мужчинам грозит любовь к пиву. По его словам, злоупотребление пенным ведёт к развитию проблем с эрекцией и увеличению риска бесплодия.
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