Любителям пива рассказали, почему его нельзя использовать как мочегонное

Несмотря на то что пиво обладает мочегонным эффектом, его использование в данных целях не рекомендуется и может навредить здоровью. Об этом в беседе с Лайфом предупредил хирург, преподаватель кафедры фундаментальных медицинских дисциплин медицинского факультета Государственного университета просвещения Александр Умнов.

"Пиво производит мочегонный эффект, но лучше не употреблять его с этой целью. Усиление мочеотделения вызвано не поступившей в организм жидкостью, а раздражением почечной ткани. В результате ухудшается фильтрационная способность почек", — пояснил он.

Кроме того, вместе с вредными веществами из организма после употребления пива вымываются калий, кальций, магний и другие необходимые микроэлементы. А постоянная нагрузка на почки, добавил врач, приводит к нарушению их функционирования, поражению почечных сосудов, кровоизлиянию и даже инфаркту органа.

"Эти заболевания — не редкость среди пивных алкоголиков", — заключил Умнов.