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12 мая, 14:19

Нефролог объяснила, как по внешности распознать болезнь почек

Врач Корсева: На болезни почек могут указывать отёки ног и в области глаз

Болезни почек зачастую развиваются бессимптомно, однако иногда их можно распознать по внешности. О недуге в первую очередь говорят отёки в области глаз. Об этом заявила нефролог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

"Главным "внешним" симптомом почечных болезней являются отёки ног и лица — особенно в области глаз. У здорового человека почки занимаются фильтрацией крови и отделяют из неё лишние вещества и жидкость, которые затем выводятся вместе с мочой. Это позволяет поддерживать нормальный баланс минералов, питательных веществ и воды. При сбое в работе органа жидкость задерживается в организме, из-за чего и возникают отёки", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Однако если на утро лицо оказалось опухшим, то не стоит сразу же бежать по врачам. Вероятно, это краткосрочное нарушение водно-солевого баланса, который произошёл, если накануне во время ужина было много солёной пищи и спиртного. Задуматься о визите к доктору нужно, когда отёки становятся постоянными вне зависимости от рациона. Другими симптомами при сбое минерального баланса могут быть чрезмерная сухость и зуд на коже.

"Однако, как и отёки, чувство стянутой или пересушенной кожи могут провоцировать разные факторы. К ним относятся воздействие ультрафиолета, некачественные или неподходящие вам по составу косметические средства, жёсткая вода. Так что важно смотреть именно на продолжительность симптомов", — заключила специалист.

Найдена эффективная схема лечения прогрессирующего рака почек

Найдена эффективная схема лечения прогрессирующего рака почек

Ранее врач Бережная дала совет, как избавиться от утренних отёков на лице. По словам эксперта, улучшению работы почек и лимфодренажной системы способствуют правильное питание и физическая активность.

Обложка ©

Shutterstock

Никита Осипов
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