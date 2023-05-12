Нефролог объяснила, как по внешности распознать болезнь почек

Болезни почек зачастую развиваются бессимптомно, однако иногда их можно распознать по внешности. О недуге в первую очередь говорят отёки в области глаз. Об этом заявила нефролог "СМ-Клиники" в Санкт-Петербурге, кандидат медицинских наук Екатерина Корсева.

"Главным "внешним" симптомом почечных болезней являются отёки ног и лица — особенно в области глаз. У здорового человека почки занимаются фильтрацией крови и отделяют из неё лишние вещества и жидкость, которые затем выводятся вместе с мочой. Это позволяет поддерживать нормальный баланс минералов, питательных веществ и воды. При сбое в работе органа жидкость задерживается в организме, из-за чего и возникают отёки", — отметила она в беседе с "Газетой.ru".

Однако если на утро лицо оказалось опухшим, то не стоит сразу же бежать по врачам. Вероятно, это краткосрочное нарушение водно-солевого баланса, который произошёл, если накануне во время ужина было много солёной пищи и спиртного. Задуматься о визите к доктору нужно, когда отёки становятся постоянными вне зависимости от рациона. Другими симптомами при сбое минерального баланса могут быть чрезмерная сухость и зуд на коже.

"Однако, как и отёки, чувство стянутой или пересушенной кожи могут провоцировать разные факторы. К ним относятся воздействие ультрафиолета, некачественные или неподходящие вам по составу косметические средства, жёсткая вода. Так что важно смотреть именно на продолжительность симптомов", — заключила специалист.