Найдена эффективная схема лечение прогрессирующего рака почек

В исследовании, которое проходило в бостонском Институте рака Дана-Фарбер, приняли участие 855 пациентов. Все они раньше не получали никакого лечения и имели средний или неблагоприятный прогноз болезни. Им предложили экспериментальную схему приёма лекарств. К традиционно применяемым в паре ниволумабу и ипилимумабу для них был добавлен третий препарат — ингибитор киназы.