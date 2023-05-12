Найдена эффективная схема лечение прогрессирующего рака почек
Комбинация трех препаратов оказалась эффективна для поздних стадий рака почек
Американские учёные нашли схему лечения, которая работает на поздних стадиях рака почек. Результаты научной работы обнародовал журнал New England Journal of Medicine.
В исследовании, которое проходило в бостонском Институте рака Дана-Фарбер, приняли участие 855 пациентов. Все они раньше не получали никакого лечения и имели средний или неблагоприятный прогноз болезни. Им предложили экспериментальную схему приёма лекарств. К традиционно применяемым в паре ниволумабу и ипилимумабу для них был добавлен третий препарат — ингибитор киназы.
Наблюдения в течение 17-20 месяцев показали эффективность нового метода лечения. По сравнению с пациентами, которые подвергались стандартной иммунотерапии, у испытуемых повысилась выживаемость без прогрессирования заболевания. Общее снижение риска развития рака или смерти составило около 27 процентов.
Ранее главный врач Городского клинического онкологического диспансера Санкт-Петербурга, профессор Эльдар Топузов утверждал, что рак удастся победить, когда учёные найдут его причины. По его словам, человек может унаследовать ряд генетических мутаций, повышающих риск возникновения онкологии.
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