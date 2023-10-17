Названа категория людей, которым нельзя употреблять таблетки от глистов

Приём препаратов от паразитов для профилактики заражения может плачевно сказаться на здоровье человека. Паразитолог и профессор Института медицинской паразитологии, тропических и трансмиссивных заболеваний им. Е.И. Марциновского Сеченовского университета Евгений Морозов объяснил, почему не стоит увлекаться подобными таблетками.

По словам медика, бесконтрольный приём препаратов от паразитов может погубить почки и печень. Морозов подчеркнул, что любые лекарства, которыми травят глистов, также вредят и хозяину.

"Например, они могут вызвать диарею, тошноту, рвоту, аллергические реакции, головные боли и другие побочные эффекты. Только если паразиты есть, риск от применения препаратов оправдан", — пояснил эксперт в беседе с "Газетой.ru".

Кроме того, противопаразитные препараты могут плохо сказаться на здоровье кишечника и вызвать дисбактериоз, который, к слову, ведёт ко многим другим заболеваниям. Среди них кишечные, общевоспалительные, аутоиммунные и нейропсихические. По словам Морозова, использовать таблетки от глистов не стоит и при наличии домашнего питомца, с которым вы ходите ежедневно гулять.